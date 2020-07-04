Emlak Katılım şube açılışlarını sürdürüyor

Emlak Katılım, şube açılışlarına kaldığı yerden devam ediyor. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, İstanbul’daki beşinci şubesini Erenköy’de açtı. Dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunan Emlak Katılım, açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor. Üç aylık dönemde Gaziantep, Samsun, Konya ve Rize şubelerini devreye alan Emlak Katılım, Erenköy Şubesi ile açılan şube sayısını 16’ya çıkardı.



Emlak Katılım Erenköy Şubesi’nin açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Geçirdiğimiz pandemi sürecine rağmen Emlak Katılımı büyütmeye devam ediyoruz. İstanbul’da beşinci şubemizi açtık. Çok mutluyuz. Hizmet portföyümüz genişliyor. Hizmet ağımız büyüyor. Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Erenköy Şubemiz ile açılan şube sayımızı 16’ya çıkardık. Türkiye olarak, sağlam temellere dayanan ekonomik altyapımızla hızla atağa geçeceğimize inancımız tamdır. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımızın, KOBİ’lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve hayata geçirdiği stratejik projelerle önümüzdeki yıllarda yükselen grafiğini artırmaya devam edecektir” dedi.



YIL SONUNA KADAR 40 ŞUBE HEDEFLENİYOR



Emlak Katılım yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor. Yedi coğrafi bölgede açılacak şubeler ile Türkiye geneline yaygın olarak hizmet vermeyi hedefliyor. Emlak Katılım, Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Ankara, Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya, Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor. 2020 sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor.