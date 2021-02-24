Emlak Katılım CepPOS'u hizmete sundu

Emlak Katılım, müşterilerine dijital odaklı yenilikçi çözümler sunmak üzere teknoloji yatırımlarını sürdürüyor. Emlak Katılım işyerlerinin kolay tahsilat yapmasına ve müşterilerin pratik bir şekilde ödeme yapabilmelerine imkân sağlayan yeni bir ödeme platformunu müşterilerinin hizmetine sundu. Emlak Katılım’ın yeni uygulaması CepPOS ile iOS, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üzerinden banka ve kredi kartlarıyla tahsilat yapılabiliyor. Üstelik Emlak Katılım müşterileri şubeye gitmeden CepPos uygulamasını indirip kullanabiliyor.



Emlak Katılım başta KOBİ müşterileri olmak üzere hayata geçirdiği CepPOS’un pazardaki potansiyel hedef kitlesi, basit usul vergilendirme ile çalışan yiyecek üreticileri, beyaz eşya servisleri, toptancılar gibi müşteri adresinde satış, servis ve ürün teslimatı ve sahada yoğun tahsilat yapan işyerleri ile mobil POS cihazı taşımak ve maliyetlerine katlanmak istemeyen küçük esnaflar olarak gösteriliyor. Emlak Katılım, yeni uygulamasıyla müşterilerinin kredi ya da banka kartından kolaylıkla peşin veya taksitli olarak ödeme alabilmelerini hedefliyor.



KOLAY TAHSİLATIN ANAHTARI



CepPOS uygulamasının müşterilerine pek çok olanak sunduğunu aktaran Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Gerek bireysel gerekse kurumsal tüm müşterilerimiz için dijitalleşmeyi odağına alan yenilikçi çözümler üretiyoruz. Bu ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. CepPOS ürününü bu anlayışla hayata geçirdik. Bu uygulama sayesinde müşterilerimiz, tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilirken, finansal durumlarını kolaylıkla takip edebiliyor” dedi.



Emlak Katılım CepPOS tüm bankalara ait kredi kartlarıyla uyumlu çalışıyor. Tek Uygulama ile ulusal bankaların taksit özelliği olan tüm kredi kartlarına rekabetçi komisyon oranları ile taksitli satış yapabilme imkânı ve "3D Secure” özelliği ile güvenli ödeme hizmeti sunuyor.



Müşteriler uygulamayı kullanırken ciro taahhüt bedeli, aidat, kurulum bedeli, kira, depozito, sigorta gibi maliyetlere katlanmazken; fiziki pos cihazlarında yaşanan rulo bitmesi, cihaz arızaları gibi teknik sorunlarla da baş etmek zorunda kalmıyor. Uygulamada üye işyerinin çalışanları, uygulamaya eklenerek, onların akıllı telefonları da kolayca tahsilat noktasına dönüşebiliyor. CepPOS, kredi kartı bilgileri tuşlanarak, SMS, e-posta ya da QR Kod ile link gönderme seçenekleriyle zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın tahsilat imkânı sunuyor.