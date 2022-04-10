Emlak Katılım 78 şubeye ulaştı

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İstanbu’da 34’üncü şubesini Şirinevler’de açan banka, Türkiye genelinde toplam 78 şubeye ulaştı. Banka tarafından yapılan açıklamada yürütülen çalışmalar için şu bilgiler verildi: “Emlak Katılım, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Çeyrek Hesap ürününü müşterilerine sunan ilk banka oldu. 1 Mart’ta devreye alınan bu uygulama sayesinde müşteriler birikimlerini güvence altına alabiliyor. 15 Mart tarihinde devreye alınan Kazandıran Çeyrek Hesap’la da müşteriler hem birikimlerini güvence altına alıp hem de kâr payı kazancı elde edebilecekler. Müşteriler, Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik cumhuriyet altın türünde adet ve üretim yılı fark etmeksizin birikimlerini Emlak Katılım şubelerine götürerek hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu hesap sayesinde birikimlerin çalınma ve kaybolma riskleri, kasa kiralama ve sigortalama maliyetleri ortadan kalkıyor.

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RİSKLERDEN KORUMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu yeni sistemle kur artışından kaynaklanan gelir kayıpları da koruma altına alınıyor. Emlak Katılım Bankası’nın bu kapsamda geliştirdiği ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’, ‘Dövizden TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı’ ve ‘Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı’ ile müşteriler risklerden korunarak tüm kâr payı imkânlarından faydalanabiliyorken, hesaplarına yansıyan kâr payı ödemesine de stopaj uygulanmıyor.” Bankanın gayrimenkule yönelik çalışmaları için de şu ifadelere yer verildi: “Emlak Katılım’ın Birlikte Konut Finansmanı, yatırım amacıyla ev sahibi olmak isteyen ya da tek başına ev alma imkânı olmayan tüketiciler için tasarlanmış bir konut finansman ürünüdür. Banka müşterileri, yeni konut finansmanını talep ettikleri tapu hissesi oranında ayrı ayrı kullanarak konutu müşterek tapulu satın alabiliyor. Emlak Katılım’ın ev alacaklara sunduğu bir diğer avantaj ise, Yeni Evini Bekletmeyen Finansman. Bu sayede ev sahibi olmak isteyenler eski evlerinin satışını beklemeden yeni evlerini alabiliyor.”