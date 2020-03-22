Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2020? Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihi ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerine de değinen Erdoğan, ikramiyelerini ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte, emekli bayram ikramiyeleri hakkında merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

Net tarih bilgisi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.