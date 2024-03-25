Elon Musk’tan YouTube’a rakip

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Son olarak önceki gün uygulamayla ilgili kısa bir video da paylaşıldı. Videoda arayüzü ile YouTube’a çok benzeyen uygulamanın X’te paylaşılan milyonlarca videoyu büyük ekranlara getireceği görüldü. Fortune’a göre, video kısmına büyük önem veren ve buradan yüksek reklam geliri hedefleyen Elon Musk, canlı yayın platformu Twitch, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal ve sosyal medya forumu Reddit‘le de rekabet etmeyi istiyor. Bu arada X uygulamasına geçtiğimiz aylarda ‘Articles’ ya da ‘Makaleler’ özelliği de gelmişti. Premium+ aboneler ve doğrulanmış kuruluşlara açılan özellik, tek seferde 100 bin karakterin üstünde yazılar paylaşılmasına imkân tanımış ve bunun için ayrı bir arayüzde çok sayıda format seçeneği sunulmuştu.