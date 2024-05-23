Elektrikli araçlarda hızlı şarj altyapısı gelişiyor

Haberin Devamı

Ankara-ATO Congresium’da başlayan fuar EFT Fuarcılık tarafından bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Fuarın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve EFT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosun katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Türkiye için elektrikli araç şarj altyapısına yönelik bir gelişim planı hazırladıklarını belirtti. Toplam hızlı şarj soket sayısının 6 bin 700’ü geçtiğini dile getiren Güzel, özetle şunları söyledi:

ŞARJ ALTYAPISI HOMOJEN DAĞILMALI

“Şarj altyapısına asgari erişim olanağının, ülke genelinde homojen dağılması gerekiyor. Bu dönüşüm için bakanlığımız koordinasyonunda elbette başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların aktif katılımı ve aynı zamanda özel sektörün de yoğun katkısı ile Türkiye için elektrikli araç şarj altyapısına yönelik bir gelişim planı hazırlandı. Plan iki adet milli standart içeriyor. Serbest piyasa koşullarında tüm elektrikli araç kullanıcılarına hiçbir ön koşul sunmadan hizmet arzı sunacakları, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri mevzuat altyapısı oluştu. Şarj meselesini elektrikli araç pazarının gelişimi yönünde bir bariyer olmaktan çıkaracak şekilde, istasyonların tüm illerimizde yeterli sayıda kurulmasını sağlayacak bir kurgu planlandı.”

Haberin Devamı

TEMİZ BİR GELECEK VURGUSU

ATO Başkanı Gürsel Baran da üretimi temiz enerji anlamında daha aktif, daha kabul edilebilir bir seviyeye çıkarabilmek adına desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. Baran, “İnanıyorum ki yakın zamanda bununla ilgili sorunlarımızı aşarız. Bizden sonraki nesil çok önemli. Onlara temiz bir gelecek bırakmalıyız. Enerjiyi doğru kullanarak, küresel ısınmanın, enerji kaynaklarının tükenmesinin, çevre kirliliğinin de önüne geçmek mümkün” ifadelerini kullandı.