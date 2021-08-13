Ekonomiye ‘otoyol’ dopingi

Karayolları Genel Müdürlüğü’ünün aktardığı bilgiye göre, yap-işlet-devret finansman modeliyle hayata geçirilen proje, 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Ulaşım ve teknik olanakların yanı sıra yapımından işletmeye alınmasına kadar bölgede binlerce kişiye istihdam sağlayan otoyol, bölge ekonomisine katkılarına devam ediyor. İstihdamın neredeyse tamamı bölge halkından oluşuyor. Dinlenme tesisleri, bakım, işletme gibi alanlardaki istihdam dağılımına göre 1611 kişi Otoyol Bakım ve İşletme, 2 bin 474 kişi Otoyol Hizmet Tesisleri’nde olmak üzere 4 bin 85 personel istihdam edilen yolda, personelin yüzde 43’üne karşılık gelen 1772 kadın çalışıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun tamamlanmasıyla, Ege ve Marmara bölgelerinin ulaşım altyapısındaki beklentileri de karşılanmış oldu. Böylece, sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanlarının oluşmasına imkan tanındı.

Proje sayesinde Balıkesir ve Manisa ile İstanbul ve Bursa çevresindeki bölgeler kapasitelerinin üzerine çıkarken, sanayi yatırımlarının yeni çekim alanı haline geldi. Ayrıca güzergah çevresinde yer alan Eskişehir-Bozüyük-Bilecik bölgesinin gelişmekte olan sanayisine ilave katkı sağlanarak bölgede yeni yatırımların önü açıldı. Turizm ve ticaret potansiyeli yüksek olan Akdeniz Bölgesi’ne ulaşımı daha da kısaltan otoyol, İzmir’in turizm sezonunu uzatarak Çeşme, Foça, Dikili ve Bergama gibi turizm merkezlerinin ziyaretçi sayını artırıyor. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük gıda ihracatçısı konumundaki Ege Bölgesi’nden Avrupa’ya yapılan ihracatta nakliyat masraflarının düşüşüne katkı veriyor. Otoyol projesiyle 2023 yılı tahminlerine göre yıllık tasarruf tutarının 4.12 milyar lira olması bekleniyor. Ayrıca, emisyon salınımında yıllık 451 bin 141 ton azalma bekleniyor.

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