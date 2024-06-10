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E-ticareti kolaylaştıran hamle

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#KOBİ#E-Ticaret#İkas
E-ticareti kolaylaştıran hamle
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 07:00

KOBİ ve girişimcilerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan e-ticarete başlamalarını sağlayan yeni nesil e-ticaret platformu ikas, kullanıcıların satışlarını artırmayı hedefleyen yeni aracını tanıttı.

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Yerli girişimin yeni ürünü Mars, e-ticaret ve pazarlama süreçlerini merkezi bir panelden yönetme olanağı sunuyor. Bu sayede iş süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufuna katkıda bulunan platform, işletmelerin satış performansını yükseltmeyi hedefliyor.

Mars platformunun işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdikleri söyleyen ikas Mars Proje Müdürü Serpil Dursun, “Akıllı ve maliyet etkin e-ticaret ve pazarlama çözümümüz Mars ile kullanıcılarımızı desteklemeye ve Türkiye’den e-ticarette başarı hikayeleri çıkarmaya kararlıyız” dedi. Mars, e-posta, SMS ve pop-up kampanya otomasyonlarıyla müşteri davranışlarına göre otomatikleştirilmiş kampanyalar geliştirmeye olanak tanıyor. İşletme sahipleri, Mars’ın hazır şablonlarıyla, dakikalar içinde etkileyici pop-up’lar tasarlayarak, tasarımları özelleştirilmiş e-posta listelerinde kolayca kullanma imkânı buluyor. 2017’de kurulan ikas, 2023’te Deloitte Technology Fast 50 programına seçilmiş ve Türkiye’nin
en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almıştı.  

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#KOBİ#E-Ticaret#İkas

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