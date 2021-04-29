Dört kıtada 23 ülkeye ihracat

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) iş birliği ile oluşturulan ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi’ listesine Antalya’dan giren Uniba Tarım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Barış Büyükyörük başarı hikâyesini Hürriyet’e anlattı. Ar-Ge çalışmalarına önem vererek yarattıkları farklılıkla rakipleri arasından sıyrılan genç ve yenilikçi firma, şu anda Balkanlardan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Türki cumhuriyetlerine kadar 23 ülkeye ihracat yapıyor.

TARIM SEKTÖRÜ İÇİN FORMÜL

Uniba Tarım’ın 2015’te yola çıktığını ve 2018 yılında fabrika kurarak üretime geçtiklerini anlatan Büyükyörük, “Gübre üreticilerine hammadde satıyoruz. Diğer bir kanadımız da üretim yapıyor. Üretimle beraber kapasitemiz giderek büyüdü. Biz aslında gübre değil formül üretiyoruz. Ürettiğimiz formüller ve tescilli tasarımlar bizi ön plana çıkarıyor. Her bir formül, içeriği itibariyle beklentiyi yüksek oranda karşılıyor. Her yıl yeni makinalar alarak bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLMİYORDU

Türkiye’de üretilmeyen ‘demir EDDHA’ üretimine hazırlandıklarını aktaran Büyükyörük, “Türkiye’ye bu ürünün 3 bin tona yakın ithalatı yapılıyor. Bu pazara üretici olarak giriyoruz. Yakın coğrafyamızda bu ürünü mikro granül formda üreten yok. Bu alanda yatırım süreci içindeyiz. Bu işe ilk etapta 1200–1400 ton aralığında yıllık üretim kapasitesiyle başlamayı planlıyoruz. Şu anda deneme üretimleri yapılmaya başlandı. Bir ay içinde deneme üretimlerini tamamlayıp üretime geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



HEDEF YÜZDE 60’LIK İHRACAT

Barış Büyükyörük, şunları söyledi: “Üretimimizin yüzde 50’sinin ihracatta, yüzde 50’sinin ise iç pazardaki ihtiyacı karşılamak üzere dağıtımını yapmayı planlıyoruz. Böylece hammadde üretimi için ilk adımı atmış oluyoruz. Bu alanda yola devam etmek istiyoruz. Farklı hammadde üretimleriyle yatırımlarımız devam edecek. Türkiye’de bütün coğrafi bölgelere ürünlerimiz gidiyor. Amacımız ciromuzun yüzde 60’ının ihracattan oluşmasını sağlamak.

ÜRÜNLERDE PARMAK İZİ VAR

Sektörde sağladığımız hızlı büyümenin en büyük sebebi daha önce yönetici olarak geçtiğim yoldan şimdi şirket sahibi olarak geçiyor olmam. Aile mesleğimiz olan bu işte ikinci kuşağım. Ürünlerimizle birlikte parmak izimin olduğu logomuzun da kendine özgü olmasını istedim. Yaptığımız tercihlerin her biri iz bırakırken çevre duyarlılığını da ön planda tutmaya yönelik hazırlandı.”

PANDEMİDE BÜYÜMEYE DEVAM

Pandemİ sürecinde de büyümeye devam ettiklerini belirten Büyükyörük, “2020’de sürecin getirdiği zorluklara rağmen büyüdük. Son 4-5 ay içerisinde ihracat portföyümüze 5 ülke ekledik. Çin, Brezilya gibi yeni pazarlara giriş yaparak ihracat ağındaki alanımızı genişlettik. Bugüne kadar ihracatla gittiğimiz her ülkede kalıcı olduk. Bu yılın da ilk 3 ayında büyümeyi sürdürdük. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz. Tarıma dayalı sanayi sektörü, pandemi döneminde pozitif yönlü ilerleme gösteriyor. Üretim bu dönemde, her zamankinden daha önemli hale geldi” dedi.

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