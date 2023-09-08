Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma müjdesi

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Dava dosyasına göre, E.T isimli kadınEskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Personel Müdürlüğünde uzman olarak çalışıyordu. Genç kadın, 5 Kasım 2019 tarihinde doğum yaptı, doğum izinin ardından ise 16 Temmuz 2020 tarihinde ücretsiz izne ayrıldı. Ücretsiz izin süresinin tamamlanmasının ardından E.T., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 43. maddesinde düzenlenen ‘Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmak’ için idareye başvurdu. İdare yasal düzenlenme bulunmasına rağmen talebireddetti.

HAKKINI KULLANMAK İSTİYOR

E.T. bunun üzerine Eskişehir 2. İdare Mahkemesine avukatı Sercan Aran aracılığıyla dava açtı, yasal hakkını kullanmak istediğini bildirdi. İdare Mahkemesi, yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin usul ve esasların belirlenmemiş olmasının yasanın uygulanmasına engel olmadığı tespitinde bulunarak, idarenin işleminin iptaline karar verdi. Kararın istinaf incelemesi Bursa Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi’nce yapıldı. İstinaf mahkemesi, 6 Temmuz tarihinde ‘kesin’ olarak,İdare mahkemesinin kararının hukuku uygun olduğuna hükmederek onayladı.