Dizilerimiz girdiği pazara damga vuruyor! Türk dizileri dünya televizyonlarında rekabeti kızıştırıyor, kanalları lider yapıyor

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Türk dizi sektörünün ünü sınırları aşıyor. Bazı ülkelerde Türk dizileri televizyon dünyasının dengelerini bozuyor. Bazı uyarlamalar orijinallerinden daha fazla izleniyor. Milyonlarca kişiye dokunan dizeler Avrupa ülkelerinde kanal yönetimlerinin bile değişmesine neden oluyor. Tüm bunlar yurtdışına ihraç edilen her bir Türk dizisi ile daha da perçinleniyor. Dizi ihracatından gelirler de artıyor.

İLK KIRILMA NOKTASI GÜMÜŞ DİZİSİ

Sektördeki son durumu Hürriyet’e değerlendiren Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı Fatih Aksoy’a göre bu alandaki ilk kırılmayı sağlayan dizi Kanal D’de yayınlanan Gümüş oldu. Gümüş, ilk ihraç edilen dizi olmasa da ilk büyük etkiyi yaratan ve sektörün önünü açan proje olma üzelliğinde. Bu sürede sektörün çok hızlı bir gelişim gösterdiğine değinen Aksoy, “Oyunculuk, çekim teknikleri ve senaryo anlamında çok ileri bir noktaya ulaştık. Şu an yılda 70 kadar dizi çekiliyor. Belki 20’si sezonu tamamlıyor. 10 tanesi ihraç ediliyor. Ve Türk yapımları tüm dünyada keyifle izleniyor. Avrupa kanallarını ele geçirdik. En fazla para kazanan ülke değiliz ama en çok izlenen ülkeyiz. ABD’de bölüm başı 4 milyon dolar seviyeleri konuşuluyor. Biz de kısa sürede 1 milyon doları göreceğiz. Türkiye’de çok iyi bir reyting sistemi var. Türkiye’de başarılı olan dizi tüm dünyada tutuyor. Reytingler düşükse dünyada da izlenmiyor” ifadelerini kullandı.

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Yapımcı Fatih Aksoy, Gümüş, Sadakatsiz, Yargı, Kadın, Kızım, Masumlar Apartmanı, Bizim Hikaye, Kardeşlerim, Yasak Elma, Sen Çal Kapımı gibi dizilerin satıldıkları ülkelerde çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

PARASIZ KANALLARDA TÜRK DİZİLERİ LİDER

Türkiye’nin dünyada parasız kanalların tümüne dizi ihracatı yaptığına vurgu yapan yapımcı Fatih Aksoy, “Türk dizi sektörü her ülkede bu alanı domine ediyor. Bizden sonra dizi üretiminde Amerika var. Ama onlar daha çok paralı ve dijital platformlarda etkinler. Tüm ülkelere gidin parasız kanalların hepsinde bir Türk dizisi olduğunu göreceksiniz. Hem de ‘prime time’ saatlerde. Çünkü bir Türk dizisi yayınlamaya başlayan kanal kendi ülkesinde en çok izlenen kanal oluyor. Buna direnen de rekabette geride kalıyor. Burdaki ilgiyi gören Türk dizisi ile rekabete giriyor. Hint ve Latin Amerika dizileri Türk dizilerine göre çok ucuz ama yine de lider olmak adına Türk dizilerini yayınlıyorlar. İzleyicinin talebi bu yönde. İspanya’da Türk dizisi yayınlamaya başlayan bir kanal uzun yıllar sonra birinci oldu ve rakip kanalın yönetimi değişti. Onlar da Türk dizisi yayınlamaya başladılar” şeklinde konuştu.

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BÖLÜM BAŞI 700 BİN DOLARLIK İHRACAT

Türkiye’de dizi sektörünün ihracatının daha da başarılı olması için rekabetin devam etmesi gerektiğini söyleyen Fatih Aksoy, “Bugün bir bölümü 300 bin dolar ila 700 bin dolar arasında ihraç ediyoruz. Sürekli olarak pazar kazanıyoruz. İngilizce yayın yapan pazarlara da girebilirsek bu başarı katlanacak. Aynı zamanda da bizim sert rakabetimizin devam etmesi gerekiyor. Bir işin çok başarılı olması için 6-7 dizinin başarısız olması lazım. Her gün 7 dizi rekabet ediyor” dedi.

DESTEK ŞART

Rekabetin korunması ve daha fazla başarı için de dizi sektörünün desteklenmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, “Televizyon kanallarının desteklenmesi gerekiyor. Burada hem ihracat hem tanıtım yapılıyor. İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İrlanda ve Macaristan bu destekleri veriyor. Tek istedikleri şey dizilerin ülkelerini tanıtması. Harcanan paranın belirli bir kısmını geri alabiliyorlar. Avrupa ülkeleri Türk dizilerinin pozisyonuna gelmek için tüm maliyetleri karşılamaya hazırdı belki de. Türkiye’nin de bu konuda adım atması ve sektörü desteklemesi şart. Böyle bir reklam gücü başka bir alanda yok çünkü” şekline konuştu.

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BİR BÖLÜMÜN MALİYETİ ORTALAMA 250 BİN $

Şu anda bir dizinin bölüm başına maliyetinin 250 bin dolar civarında olduğunu anlatan Fatih Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun üçte biri oyuncu ücretleri, üçte biri ekip, üçte biri ise prodüksiyon gideri. Bir dizi için 100 kişilik bir ekip kuruyoruz. Sonra bu ekip ikiye bölünüyor. 24 saat çalışan bir sistem var. Dünyada örneği yok. Her şey aynı anda oluyor. Çekim, senaryo, kurgu... Aynı sistemi İspanya’da kurmaya çalışıyoruz ama Türkler kadar pratik olamadıkları için çok zorlanıyoruz. Piyasada en büyük sıkıntımız ise yazar. Bulduğumuz bir yazarın hemen suyunu çıkarıyoruz. Çok çalışıyorlar. Bu tempoda üretmek zor. Yenilerini bulmak daha da zor.”

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UYARLAMALAR GERÇEĞİNİ GEÇİYOR

Türkiye’de uyarlama dizilerin de çok başarılı bir şekilde işlendiğini dile getiren Fatih Aksoy, “Sadakatsiz gerçekten çok büyük bir başarı yakaladı. Shameless uyarlaması Bizim Hikaye dizisi de ABD’de bile açık kanalda yayınlanacak bir dizi değildi. Ama bir şekilde uyarladık. Bizim uyarladığımız versiyon Meksika’da, bütün Latin Amerika’da, Doğu Avrupa’da ve Ortadoğu’da Hazal Kaya etkisiyle 300 milyon kişiye ulaştı” ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE İZLİYORLAR, ANLAM VEREMİYORUZ

Türk dizilerinin tüm ülkelerde açık kanallarda milyonlarca kişi tarafından izlendiğini belirten Fatih Aksoy, “Bir de Youtube izlenmeleri var. Biz televizyondan 4 hafta sonra yayınlıyoruz. Aslında yurt dışındaki Türkler izlesin diye sadece alt yazılar kapalı olarak yayınlıyoruz ama Brezilya’da, Arjantin’de izlenme rekorları kırıyor. Yani Türkçe izleyip ne anlıyorlar bilmiyoruz. O ülkelerde trendlere giriyor diziler” dedi.