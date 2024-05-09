Dış ticaret haddi arttı

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TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, dış ticaret haddi Mart ayında yüzde 0,5 puan arttı. İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldıırken endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,3 azaldı, yakıtlarda %2,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,9 azaldı.



İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,0 azaldı, yakıtlarda %30,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,0 azaldı.



İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,7 azaldı, yakıtlarda %3,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,1 azaldı.

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İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %19,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,6 azaldı, yakıtlarda %2,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,5 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Şubat ayında 155,4 iken 2024 Mart ayında %0,5 oranında azalarak 154,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Mart ayında 154,4 iken 2024 yılı Mart ayında %5,3 oranında artarak 162,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Şubat ayında 124,2 iken 2024 Mart ayında %3,5 oranında artarak 128,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Mart ayında 129,4 iken 2024 yılı Mart ayında %2,2 oranında artarak 132,3 oldu.



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Mart ayında 86,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,5 puan artarak, 2024 yılı Mart ayında 87,2 oldu.