Dış borçta vade arttı

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin son tahvil ihracına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Dış finansmanda iki başarılı işlem yapıldığının altını çizen Şimşek, “ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3.5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi. İhraçla 1.6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık” dedi. “Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1.9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi” diyen Şimşek, “Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi. Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Öte yandan Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor’s (S&P) ve Moody’s’in üst düzey yetkilileri ile görüştü. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Toplantılarda Şimşek’in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi. Bakan Şimşek, New York’taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamlamış oldu.

HSBC: TÜRKİYE GÜÇLÜ FIRSATLAR SUNUYOR

İngiltere merkezli banka HSBC, Türkiye’ye ilişkin iki yeni rapor yayımladı.

Banka, Türkiye’nin hisse senedi piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu raporda, yaz döneminde yaşanan keskin düşüşe rağmen Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü fırsatlar sunduğunu belirtti. Raporda, Latin Amerika ve EEMEA bölgeleri içinde en cazip yatırım fırsatları sunan ülkeler arasında Meksika, Güney Afrika ve Türkiye gösterildi. HSBC, Türk lirasındaki görünümün olumlu olduğunu belirterek, borsada son dönemdeki düşüşlerin yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Banka, bir diğer raporda da enflasyon, faiz ve dolar/TL tahminlerini açıkladı. Döviz kuru beklentilerine göre HSBC, bu yıl sonunda dolar/TL kurunun 36, 2025 sonunda ise 40 seviyesinde olacağını öngörüyor. 2024 ve 2025 yılları için Türkiye’nin yıllık büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3.1 ve yüzde 2.8 olarak açıklandı. HSBC, Türkiye’de Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 2025’e kadar sabit tutmasını ve gevşeme döngüsünün ancak 2025 yılında başlamasını öngörüyor. Banka, yüksek enflasyonla mücadele amacıyla kısıtlayıcı para politikasının uzun süre devam etmesi gerektiğini vurgularken, baz senaryolarında 2025’te önden yüklemeli bir faiz indirimi öngörüyor. 2025’in ilk yarısında 1350 baz puan, ikinci yarısında ise 650 baz puan faiz indirimi bekleyen HSBC, yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine gerilemesini öngörüyor.