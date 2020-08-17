Dijital Varlık Platformu’na 9 yeni ürün

Dijital para platformları, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aktif şekilde kullanılıyor. Sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen, Bitexen Dijital Varlık Platformu yaptığı açıklamada; yeni ürünleri bünyesine kattığını duyurdu. Platform, resmi Telegram sayfasından düzenli olarak açılan anket ve etkinlik programları aracılığıyla kullanıcılarının en çok talep ettiğini belirttiği kripto paraları bünyesine kattı.



“TOPLAMDA 73 FARKLI DİJİTAL PARA”



Mevcut ürün gamında, kendi milli parası EXEN Coin ile birlikte 64 farklı kripto paraya sahip olduğuna dikkat çeken Bitexen Dijital Varlık Platformu, bünyesine 9 yeni daha ürün ekleyerek, kullanıcılarına toplamda 73 farklı kripto para ve 2 bin 628 işlem çifti hizmeti vermeye başladığını bildirdi.



Platform, ürün yelpazesine kattığı kripto paralar ise şöyle; KAVA, WTC, XTZ, BLZ, SYS, LEND, MANA, KNC ve ARK.