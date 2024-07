Dijital devrim için fiber reformu çağrısı

Haberin Devamı

“Dijitalleşme Yolunda Sabit Genişbant Politikaları” başlıklı raporda; fiber altyapının yaygınlaştırılması için “ayrışma” gibi yapısal reformların hayata geçirilmesi, bununla eş zamanlı olarak ortak bir altyapı şirketi kurulması, yaklaşmakta olan lisans uzatma sürecinin bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesi gerektiği şeklinde sıralanabilecek öneriler yer aldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in detaylarını anlattığı raporda fiber altyapının genişletilmesi ile sağlanacak kazanımlara da dikkat çekildi.

EKONOMİYE KATKI

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, fiber altyapı meselesinin Türkiye’nin önemli haline geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Türkiye’nin dijitalleşmede Güney Kore ile aynı yoğunluğa ulaşması için fiber hattını 2 milyon kilometreye çıkarması ve bunun için de her yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artırması gerekiyor. Bu durumda ortaya çıkacak etkiler, her yıl Türkiye GSYH’sine yüzde 2.2’lik bir katkı sağlayabilir. Diğer bir deyişle, mevcut düzende devam edersek, her yıl 19 milyar dolarlık bir değerden mahrum kalacağız. ”

Haberin Devamı

ORTAK ALTYAPI ŞİRKETİ KURULSUN

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise Türkiye’nin dijitalleşmesinde süreç hızlanırken şu önerileri sıraladı:

- Yapısal ayrışma gerçekleşmeli ve ortak altyapı şirketi kurulmalı.

- Sabit altyapıda lisans uzatma süreci, uluslararası kabul görmüş standartlarda yapılmalı ve eş zamanlı ayrışma süreci başlatılmalı.

- Türkiye sabit genişbant pazarında toptan ve perakende seviyede rekabetin güçlendirilmesi için ortak fiber altyapı şirketleri/girişimleri eş zamanlı olarak hayata geçirilmeli.

- Sabit lisans ve mobil uzatma ile 5G ihalesi eşit şartlarda yapılmalı. Yatırımları teşvik eden bir yapıda olmalı.