DAP halka arz ediliyor

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Pandemi döneminde geliştirdiği ‘sağlıklı ev’ konseptini gayrimenkul sektörüne kazandıran DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde halka açılıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek. Şirketin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi. DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesi İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk defa ‘sağlıklı ev’ konseptini sektöre kazandırdı.

SATIŞ RAKAMLARI

Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

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YENİ PROJELER YOLDA

Şirketin gündeminde bugünlerde Levent projesi var. Emlak Konut GYO’nun gelir paylaşım ihalesini kazanan şirket, arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut üretecek. Geri kalan bölüm ise okul ve koru alanı oluyor. Bu proje ayrıca, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında, 5 yılda yatırım değeri 35 milyar lira olacak 6 konut projesi hayata geçireceğini açıklamıştı.