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Danıştay’dan kritik ‘Coca-Cola’ kararı

#Coca-Cola#Danıştay#DAVA
Danıştay’dan kritik ‘Coca-Cola’ kararı

Çocuk eğitimi ve sağlığı alanında çalışmalar yapan bir kişinin Coca-Cola’ya yönelik açtığı davada Danıştay kritik bir karar verdi. Danıştay 10. Daire, Coca-Cola’nın içinde zararlı maddeler olup olmadığının araştırılmasına hükmetti.

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Ethem Öztürk isimli kişi 2014’te Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurdu. DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Öztürk, Coca-Cola’nın sağlığa zararlı olup olmadığının belirlenmesini istedi. Üründe gösterilmeyen veya eksik gösterilen bileşenlerin açıkça yazılmasını talep eden Öztürk, bileşiminde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunan ürünlerin tespit edilmesi ve bunların bileşimde kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

MAHKEMEDEN RET

Bakanlık bu talepleri reddetti. Ethem Öztürk, bu kez avukatı aracılığıyla bakanlığın ret işleminin iptali istemiyle Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. İdare mahkemesi, açılan davayı 2015 yılında reddetti. Kararda, Cola’nın içindeki maddelerin yönetmelikte tanımlanan aroma vericilerin risk değerlendirmesinin yapıldığı ve gıdalarda kullanımına izin verilmiş maddeler olduğu savunuldu. Ayrıca bu ürünlerin reklamının yasaklanması konusunda bakanlığın yetkisinin olmadığı iddia edildi.

DANIŞTAY: ARAŞTIRILSIN

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Ret kararı bu kez Danıştay’a taşındı. Danıştay 10. Dairesi itirazı kabul ederek, idare mahkemesinin kararının bozulmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde, dava konusu uyuşmazlığın Coca-Cola İçecek AŞ tarafından üretilen gazlı içeceklerin içerisinde bulunan şeker, fosforik asit, karamel/4-metilimidizol, kafein, aspartam ve bisfenolA gibi katkı maddelerinin insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığının belirlenmesi hususunda toplandığına işaret edildi.

EKSİK İNCELEME YAPILDI

Yerel mahkemenin bu hususa ilişkin herhangi bir araştırma ve inceleme yapmadan davayı reddettiğine dikkat çekilen kararda, “Bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle Coca-Cola İçecek AŞ tarafından üretilen gazlı içeceklerin içerisinde yukarıda sayılan katkı maddelerin bulunup bulunmadığı, anılan maddelerin tespiti halinde mevzuatta kullanımına izin verilip verilmediği ile kullanım miktarlarının mevzuata uygun olup olmadığı ortaya konularak dava konusu işlemin hukuka uygunluk denetiminin yapılması gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirme sonucunda verilen davanın reddi yönündeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır” denildi.

'ÜRÜNLERİMİZ GIDA GÜVENLİĞİNE UYGUN'

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Öte yandan, Danıştay 10. Daire’nin bozma kararı sonrası Coca-Cola Türkiye’den yapılan yazılı açıklamada “Ürünlerimiz, tüm dünyada olduğu gibi, en yüksek kalite ve güvenlik standartları çerçevesinde ve Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olacak şekilde üretilmektedir. Ürünlerimizin içeriği de gıda güvenliği ve diğer tüm yerel ve uluslararası düzenlemelere uygundur” ifadelerine yer verildi.

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#Coca-Cola#Danıştay#DAVA

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