COVID-19 en çok Antalya’yı etkiledi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV), elektrik tüketim verileri üzerinden yaptığı çalışmaya göre, salgın özellikle 14 ili ekonomik anlamda zorladı. Buna göre Antalya’da yüzde 12.6’lık daralma görülürken, Edirne’de yüzde 10.2, Muğla’da yüzde 7.6 daralma oldu.

İL BAZLI ÖNLEMLER

TEPAV Proje Koordinatörü Ayşegül Taşöz Düşündere’nin “COVID-19’dan Hangi İl Daha Çok Etkilendi? 2020 Elektrik Tüketimleri” başlıklı çalışmasında, COVID-19’un yayılımını önlemeye yönelik önlemlerde olduğu gibi, COVID-19’un tetiklediği ekonomik kayıpların telafisine yönelik atılan adımlarda da illere göre farklılaşan yaklaşımları değerlendirmenin zamanının gelmiş olabileceği belirtildi. Bunun için hangi illerin COVID-19’dan daha fazla etkilendiğini bilmek gerektiğine vurgu yapılan çalışmada, “Üretim süreçlerindeki önemli girdilerden biri olan elektrik kullanımındaki değişimler, resmi istatistikler açıklanmadan önce ekonomik büyümeye ilişkin fikir verebilmektedir. Ayrıca, Türkiye’de elektrik tüketimi ve sanayi üretimi arasındaki ilişkinin de oldukça güçlü olduğu belirtilebilir” saptaması yapıldı.

DESTEKLER OLMALI

Elektrik tüketimi üzerinden, 14 ilde daralma görüldüğü tespiti yapılan araştırmada şöyle denildi: “Yaşanan ekonomik daralmanın büyüklüğüne göre bu iller sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla, Bursa, Isparta, Kahramanmaraş, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Trabzon, Manisa, Düzce, Malatya ve Denizli olarak listelenmektedir. Spesifik olarak, Türkiye’de 2020 yılında en büyük daralmayı yüzde 12.6’lık düşüş ile Antalya’nın yaşadığı görülmektedir. Edirne yüzde 10.2 daralırken, Muğla’nın yüzde 7.6 daraldığı Bursa’nın yüzde 3.6 daraldığı tespit edilmektedir. Toplam elektrik tüketimi incelendiğinde illerin 2020 yılındaki ekonomik performansları bakımından birbirlerinden farklılaştığı görülmektedir. Bir başka ifade ile COVID-19’un 81 ilin 81’ini farklı ölçeklerde etkilediği söylenebilir. Bu çerçevede, il özelinde hazırlanabilecek desteklerin farklı illerde farklı etki kanallarına yönelik hazırlanmış ‘terzi-dikimi’ destekler olması gerektiği söylenebilir.”