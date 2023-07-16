Çok uzak değil 2025’ten itibaren şehir içinde uçulacak... Uçan otomobil ve taksi geleceği hızla yaklaşıyor

Haberin Devamı

İNSANOĞLU çok uzun zamandır ‘uçuyor’. Yıllar içerisinde farklı farklı kategorilere ayrılan havacılık sektörünün geleceğinde uçan taksi modellerinin yan sıra uçan otomobiller de yer alıyor. Hatta görünen o ki, bu elektrikli yeni nesil araçlardan önce uçan taksiler hayatın bir parçası haline gelecek.

BİRDEN FAZLA MOTORU OLACAK

Şu anda Hyundai, Toyota, Boeing, Volocopter, Airbus, Joby Aviation ve Uber gibi çok sayıda firma aktif olarak uçak araç geliştirme çalışmaları içinde. Şehir içi taşımacılığı değiştirecek bu araçlar, elektrikli temelde dikey iniş ve kalkış yapabilecek formlarda hazırlanıyor. Uçan taksileri helikopterler gibi tek bir motor yerine birden fazla motor ile tasarlayan firmalar, bu sayede hem gürültüyü azaltıyor hem de güvenliği artırıyor. Güvenlik artıyor çünkü çok sayıda motordan biri arıza yapsa dahi diğerleriyle güvenli şekilde iniş yapabiliyor. Bu modellerde, helikopterler gibi büyük bir pervane yerine ufak pervaneler kullanılması sayesinde gürültü de çok ciddi oranda azaltılabiliyor. Gürültü konusu uçan taksiler için büyük önem arz ediyor çünkü; bu araçlar şehir içerisinde, yani binaların arasında kullanılacak.

Haberin Devamı

PİLOT OLMAYACAK

Uçan taksilerin çoğu bir insan-pilot tarafından yönetilmeyecek. İnsanlı olanlar da bulunacak ancak genelde otonom kontrol karşımıza çıkarılacak. Bu süreç aşırı zorlu olmayacak çünkü uçan taksiler büyük oranda rastgele rotalarda görev yapmayacak, bir tren gibi kendi sabit rotaları olacağından başka hava araçlarıyla karşı karşıya gelmeyecek. Uçan taksiler için özel rotalar ile helikopter pisti benzeri iniş-kalkış noktaları kurulacak ve sadece bu merkezler arasında taşımacılık gerçekleştirilecek. Bu, kontrol altına alınmış yapı sayesinde uçan taksilerin şehir içlerinde büyük tehlikeler yaratmasının önüne geçilecek.

ÖNÜMÜZDE BEŞ YIL VAR

Uçan taksiler şehrin semalarında uçacak derken çok uzun bir zaman sonrasından bahsetmiyoruz. Bu alana büyük önem veren isimlerden Hyundai, uçan taksilerin gerçek olacağı tarihi 2030 olarak açıklıyor. Toyota’dan çok büyük maddi yardım alan Joby Aviation firması ise süreci 2025 yılında başlatmayı hedefliyor. Bu konuda en ileri isimlerden olan Joby Aviation, şu an normal üretim hattından çıkarılan uçan taksi modeliyle uçuş testlerine girmeye hazırlanıyor. Firma her şey yolunda giderse ilk uçan taksi modelini 2024 yılında müşterilerine vermeye başlamayı hedefliyor.

Haberin Devamı

OTOMOBİL SEKTÖRÜ UÇUŞA GEÇECEK

Uçan taksi alanına çok büyük yatırımlar sürerken, firmalar uçan otomobil tarafını da bir kenara itmiyor. Şu an hem yolda kullanılabilecek hem de istenildiği zaman uçulabilecek araçlar geliştiriliyor. Aslında uçan otomobiller uzun süredir masada, bazı ticari örnekler de var ancak daha ideal yapıda örnekleri önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkarılacak. Özellikle Çin’deki firmaların farklı konseptlerle masada tuttuğu bu alanda en son ses getiren Alef imzalı Model A oldu. Çünkü Model A’nın bir prototip olarak kalmayacağı açıklandı. ABD Federal Havacılık İdaresi’nden tam kapasiteli uçuş testleri için onay alınan araç, eğer her şey yolunda giderse 300 bin dolar verebilenler tarafından 2025’in sonunda ticari olarak gökyüzüne çıkarılabilecek.

Haberin Devamı

Otomobil olarak yolda kullanımda 322 km kadar, uçak formunda kullanımda ise 177 km menzil getireceği aktarılan bu elektrikli araç, yatay formda uçması için bir kanat olarak görev yapan boşluklu yapıda ilginç bir gövdeyi merkeze alıyor. İki kişiyi taşıyabilen hava aracı, dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Son dönemde ses getiren bir diğer uçan otomobil konsepti de GAC’ın ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladığı aracı. Araç hem uçan taksi gibi yol alabiliyor hem de dört tekerlek üzerine kurulan alt platforma sahip.

FOXCONN’IN HİNDİSTAN’DA ÇİP FABRİKASI PLANI İPTAL

TAYVAN merkezli Foxconn, Hindistan madencilik devi Vedanta ile 19.5 milyar dolarlık çip üretim anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Foxconn açıklamasında, Hindistan hükümetinin “Hindistan’da Üretim” iddiasına güçlü şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Bu iptal kararından küresel çip pazarının çok olumsuz etkilenmesi beklenmiyor. Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rajeev ChandrasekharTwitter’daki paylaşımında, Foxconn’un kararının Hindistan’ın çip fabrikasyon hedefleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

ELON MUSK XAI İLE YAPAY ZEKÂDA İDDİALI

Milyarder Elon Musk, “Twitter, Tesla ve SpaceX” gibi şirketlerinin arasına yapay zekâ üzerine çalışmalar yapacak xAI’ı da ekledi. Yeni şirket için, “xAI’ın amacı evrenin gerçek doğasını anlayabilmek.” gibi ilginç bir açıklama yapılıyor, xAI kapsamında Musk’a çok sayıda yapay zekâ uzmanı eşlik ediyor. Yapay zekâ alanına çok uzun zamandır ilgi duyan ve ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’ın ilk yatırımcılarından olan Musk, xAI ile alandaki birçok soruna çözüm bulabilir, farklı dikkat çekici yapay zekâ sistemleri ile karşımıza çıkabilir.

Haberin Devamı

EKRAN KARTI DEVİ NVİDİA’DAN YENİ YATIRIM

ABD merkezli ekran kartı devi Nvidia, ilaç keşfi için yapay zekâ modellerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla biyoteknoloji şirketi Recursion’a 50 milyon dolarlık yatırım yapacak. Danışmanları arasında yapay zekâ öncüsü Yoshua Bengio’nun da bulunduğu Recursion şirketi, 23.000 terabaytı aşan biyolojik ve kimyasal veri setlerini, Nvidia’nın bulut platformunda yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanacak. Recursion, yeni tedavileri belirlemek ve tasarlamak için yapay zekâ destekli modeller kullanıyor ve bu modelleri Roche ile Bayer gibi diğer ilaç üreticilerine sunuyor. Yapay zekâ alanına yıllardır yatırım yapan ve şu an yapay zekâ sistemlerini geliştirmek adına kullanılan en güçlü donanımları sunan Nvidia, alandaki iddiasını sürekli olarak artırıyor.