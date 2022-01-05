Çocuk parası ne zaman yatar? 2022 Çocuk parası başvuru detayları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke!#Koronavirüs
Anlaşma tamam, takas iptal 2.5 yıllığına...Anlaşma tamam, takas iptal! 2.5 yıllığına...#Trabzonspor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme#Ankara
Bakan Koca az önce duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Bakan Koca az önce duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...#Sağlık Bakanı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıYılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
E-Devlette yeni uygulama: Erişime açıldıE-Devlet'te yeni uygulama: Erişime açıldı#E-Devlet
Ankaradaki görüntüler dehşete düşürmüştü Doktordan istifa kararıAnkara'daki görüntüler dehşete düşürmüştü! Doktordan istifa kararı#Doktor
Vedat Muriqi için flaş gelişme Acun Ilıcalının teklifi reddedildi, Fenerbahçe...Vedat Muriqi için flaş gelişme! Acun Ilıcalı'nın teklifi reddedildi, Fenerbahçe...#Transfer
Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili Mutasyona uğramadan öldürüyor...Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili! Mutasyona uğramadan öldürüyor...#Antibiyotik Direnci
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
Babamın yalısı vardı Zengin çocuğu olmak zor bir şey...Babamın yalısı vardı! Zengin çocuğu olmak zor bir şey...#Billur Kalkavan
HABERLEREkonomi Haberleri

Çocuk parası ne zaman yatar? 2022 Çocuk parası başvuru detayları

#Çocuk Parası#Çocuk Parası Nedir#Çocuk Parası Nasıl Alınır
Çocuk parası ne zaman yatar 2022 Çocuk parası başvuru detayları

Çocuk parası, yeni doğum yapmış ailelerin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına verilmekte olan çocuk parası, yeni doğum yapmış ya da doğum yapmaya hazırlanan anne adayları tarafından araştırılıyor. İlk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocukta farklılık gösteren çocuk parası ne kadar, çocuk parası ne zaman yatar soruları bütçe planlaması yapan anne- babaların en son sorguladığı konulardan biri olmaya devam ediyor. İşte, tüm bu sorularla ilgili detaylar…

Haberin Devamı

Son dönemlerde vatandaşların internet aramalarında en çok sorguladığı konulardan biri de çocuk parasının ne zaman yatacağı. Özellikle yeni doğum yapmış olan annelerin merak ettiği çocuk parası ne kadar, kimlere verilir, ne zaman yatar gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2021 çocuk parası hakkında detaylı bilgiler.

ÇOCUK PARASI NEDİR?

Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası da bu yardımlardan biridir. Çocuk parası, doğum yapan “tüm” annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Önceden de belirttiğimiz gibi bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.

ÇOCUK PARASI NE KADAR 2022?

Çocuk parasının miktarı, doğan çocuğun sayısına göre değişiklik gösterir. 2020 yılına ait verilere göre çocuk parası miktarları ise aşağıdaki gibidir:

Haberin Devamı
  • İlk çocuk için 300 TL.
  • İkinci çocuk için 400 TL.
  • Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.

2022 çocuk parası detayları ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR?

Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi’ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

Çocuk parası ne zaman yatar 2022 Çocuk parası başvuru detayları

ÇOCUK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI

Çocuk parası alabilmek için, devlet annelerden bazı şartlar istemektedir. Çocuk parası almak için aranan şartlar ise şu şekildedir:

Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.

Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.

ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

Haberin Devamı

Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz.

Çocuk parası için yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını ise;

En yakın PTT şubesine giderek,

E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak,

Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak kontrol edebilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çocuk Parası#Çocuk Parası Nedir#Çocuk Parası Nasıl Alınır

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch