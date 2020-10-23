Cezaevinde e-görüş dönemi

Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma, Altyapı Bakanlığı ve Türk Telekom işbirliğinde cezaevlerinde dijital dönüşümü başlatacak projenin tanıtımı dün yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır. Bu imkanın aynı zamanda hükümlülerin rehabilitasyonuna da katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akıllı Teknolojilerin Cezaevlerine Entegrasyonu Projesi ile temel bazı işlemelerin personel ihtiyacı olmadan gerçekleştirilebileceğini söyledi.

AKILLI MULTİMEDYA

Karaismailoğlu, uygulamanın hayata geçirilmesiyle ceza ve tevkif evlerindeki hükümlülerin şartlarının değişeceğini, cezaevi yönetiminin işlerinin rahatlayacağını, hükümlü yakınlarının sıkıntılarının önemli oranda hafifleyeceğini dile getirerek, “Hükümlülerimizin temel bazı işlemleri personel ihtiyacı olmadan gerçekleştirilebilecek. Akıllı multimedya cihazlarının kullanılmasıyla tutuklu ve hükümlülerin, tanımlanmış bazı işlemleri koğuşlarından çıkmadan yapabilmelerine imkan verilecek. Çalışma kapsamında, cihazlar üzerinden görüntülü görüşme, kantin sipariş yönetimi, görüntülü sağlık hizmetleri, parmak iziyle sayım, kitap talebi, dilekçe başvuru hizmetleri, bilgilendirme ve anons hizmetleri yer alıyor. Kantin alışverişinde emanete para bırakma sistemi ortadan kalkacak” diye konuştu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal söz konusu projeyi, sistem entegrasyonu konusunda çalışma yürüten grup şirketleri Innova’nın katkıları ile gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, “Uçtan uca bütünleşik bilişim çözümleri ile Innova, bugüne kadar şehir hastanelerinden akıllı şehir ve ulaşım sistemlerine kadar pek çok büyük projeye destek verdi. Projeyi yaygınlaştırma süresini 2 yıla indirmek için çalışıyoruz” dedi.