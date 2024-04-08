Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretimi verileri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz şunları söyledi:

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi 2024 yılı Şubat ayında ivme kazanarak aylık bazda yüzde 3,2 oranında artmıştır.

Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmeler 2024 yılı birinci çeyrek GSYH büyümesi için olumlu sinyaller verirken, büyümenin kompozisyonunda da üretim odağında daha dengeli bir görünüme işaret etmektedir.

Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız.

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