Candy Crush’ı tahtından eden Türk unıcorn

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Türk teknoloji girişim firması Dream Games’in geliştirdiği ‘Royal Match’ oyunu, tüm dünyada en çok gelir elde eden mobil oyun oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Financial Times’ın yayınladığı makaleyi paylaşarak Türk teknoloji girişimi olan Dream Games’in Royal Match adındaki oyununun tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını söyledi. Kacır, 2021 yılında 2.75 milyar dolar değerlemeyle Türkiye’nin ilk unicorn’larından olan Dream Games’in 200 kişilik ekibiyle 75 milyar değerindeki Candy Crush gibi rakiplerini geride bıraktığını vurguladı.

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Dream Games’in 2023’te yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini belirten Kacır, şöyle devam etti: “Apple ve Google’ın online uygulama mağazalarında yapılan harcamaları raporlayan Data.ai araştırma şirketinin verileri, en çok ciro yapan firmanın Türk teknoloji girişimi Dream Games’in ‘Royal Match’ adlı oyunu olduğunu ortaya koydu. Financial Times, İstanbul’da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft’un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktığını yazdı. İngiliz yayın kuruluşu, Türk şirketinin kısa vadeli para kazanmaya çalışan diğer şirketler gibi olmadığı ve küçük ekibinin sürekli mobil oyunu daha iyi hale getirmek için çabaladığı yorumunu yaptı.”

10 YILLIK TAHTTAN İNDİRDİ

Royal Match’in tahtından indirdiği Candy Crush, yaklasık 10 yıldır en çok gelir elde eden mobil oyun unvanını sürdürüyordu. 75 milyar dolar büyüklüğe ulaşan oyun ABD’li teknoloji devi Microsoft’un bünyesinde yer alıyor. Royal Match ise ücretsiz bir bulmaca çözme oyunu. Oyun Kral Robert’in sarayını tamir ederek eski ihtişamını geri kazandırma amacı taşıyor. Aylık 55 milyon kullanıcısı olan Royal Match’de, 160 milyon kullanıcısı olan Candy Crush’tan daha çok oyun içi harcama yapılıyor. Şirketin CEO’su Soner Aydemir oyunun başarısını sadık bir oyuncu kitlesi olmasına bağladı. Aydemir’e göre oyunu bir yıl oynayanların yüzde 90’ı ikinci yıl da devam ediyor. Sektör uzmanları ise Royal Macth’in çözmesi kolay bulmacaları ve sürükleyici konusu sayesinde diğer oyunlara göre daha çok tercih edildiğini belirtiyor. Aydemir, gelecek yıl Royal Match’in devam oyunu Royal Kingdom’u piyasaya süreceklerini açıkladı. Yeni oyunda Kral Robert’in kardeşi Kral Richard’ın hikâyesine de yer verilecek.

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ÇİNLİ FARASİS, TOGG’LA BATARYA ÜRETECEK

Bakan Mehmet Fatih Kacır ayrıca Çin’de otomotiv ve batarya üretim sektöründe faaliyet gösteren GAC AION, Chery, Zeekr, BYD, SAIC, Farasis ve Huawei firmalarının başkanları ve üst yöneticileriyle bir araya geldi. Devlere Türkiye’ye yatırım çağrısı yapan Kacır, sekiz günlük ziyaretinin ardından özetle şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’ye çok güçlü bir ilgi var, hedefimiz önümüzdeki dönemde bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek. Küreselleşme yolculuğunda pek çok marka ve üreticinin adres ülkesi Türkiye olacak. Çin’in sekiz şehrinde gerçekleştirdiğimiz 100 saatlik seyahatimizin sonuna geldik. Çin’de olmamızın özel bir nedeni de otomotivde dönüşümün öncü ülkesi olması. Biz de Türkiye’yi yeni nesil otomobiller için bir üretim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunu yapabilmek adına bir yandan Togg’u desteklemeye devam edeceğiz, bir yandan da yeni yatırımları ülkemize çekebilmek için gayret göstereceğiz. Ziyaret ettiğimiz firmalardan biri de Farasis; Togg’la birlikte Gemlik’te bir batarya hücre üretim tesisi kuracak. Farasis’in Çin’de 24 gigavat/saat kapasiteyle gerçekleştirdiği batarya üretim tesisini gördük. Çin’in en fazla otomobil ihracatı yapan firmalarına Türkiye’nin taşıdığı ve onlara sunabileceği avantajları aktardık. ”