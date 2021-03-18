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HaberlerEkonomi HaberleriÇanakkale Zaferi’nin 106'ncı yılına özel ‘Yahya Çavuş’ klibi
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Çanakkale Zaferi’nin 106'ncı yılına özel ‘Yahya Çavuş’ klibi

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Çanakkale Zaferi’nin 106'ncı yılına özel ‘Yahya Çavuş’ klibi

Çanakkale Savaşları'nda, 25 Nisan 1915'teki Ertuğrul Koyu çıkarmasında, 67 askeriyle, İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan torunu Mustafa Canbaz’ın yer aldığı kısa filmle anıldı.

Limak Enerji, milli beraberlikle dolu 106 yılın temsili olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş’un Kıbrıs Gazisi torunu Mustafa Canbaz’ın konuk olduğu bir video klip hazırladı. Çanakkale Savaşı’ndan bir kesitin canlandırıldığı video klipte, 18 Mart Zaferi’nin anlamı vurgulandı.

Klipte, Çanakkale Savaşı sırasında ailesine göndermek için arkadaşına gaz lambası ışığında mektup yazdıran Yahya Çavuş, canlandırıldı. Kliple birlikte, bu vatan uğruna şehit düşen ve gazi olan Mehmetçikler anıldı. Limak Enerji, “Hayatımızı aydınlık tutmak için onlarca kahramanlıkla Çanakkale’yi geçilmez kılanların anısına, saygı ve minnetle” sözleriyle de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106'ncı yılında şehitlerimize ve gazilerimize saygılarını sundu.

Çanakkale Zaferi’nin 106ncı yılına özel ‘Yahya Çavuş’ klibi

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