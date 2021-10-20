Cadde’de ‘yeni nesil’ mağazacılık

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Türkiye'nin en önemli alışveriş caddelerinin başında gelen İstanbul’daki Bağdat Caddesi’nde son dönemde bazı değişiklikler yaşanmaya başladı. Özellikle koronavirüs sürecinde artan açık alanda alışveriş yapma isteği Bağdat Caddesi’ne olan ilgiliyi de arttırdı. Son olarak Apple’ın, Avrupa’nın en büyük mağazalarından birini açmaya hazırlandığı Bağdat Caddesi’nde, uzun yıllardır aynı noktada hizmet veren Boyner, yeni yerinde, yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı. Boyner’in eski adresi birçok tüketici tarafından Bağdat Caddesi’nde ‘buluşma noktası’ olarak belirlenirken, adres tarifleri de için de belirleyici olurdu. Çok uzun yıllardır hizmet verdikleri yerden ayrılma sürecini, Boyner’in hedeflerini, koronavirüs sürecinde yaşananları Boyner’in yeni mağazasında buluştuğumuz Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan ile konuştuk.

5 KATLI MAĞAZA

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Boyner Cadde mağazasını sürdürülebilir bir deneyim mağazası konsepti ve ‘Hayatı büyük yaşa, cesur yaşa’ mottosu ile hayata geçirdiklerini söyleyen Çamurdan, “Toner Mimarlık tarafından tasarlanan Boyner Cadde, deneyim odaklı mağazacılığı teknoloji, sanat, sürdürülebilirlik ve sporla buluşturdu. Erenköy’de açtığımız 5 bin metrekare alana yayılan, 5 katlı bu mağazayı ‘geleceğin deneyim mağazacılığı’ örneği olarak konumlandırdık” dedi. Mağazayı eskisinden ayıran özellikler hakkında da bilgi veren Çamurdan, “Müşteri ile birebir iletişim kuran bir mağazayız. Tatlı bir merak uyandırıyor, misafirlerimize ev konforu yaşatıyoruz. Samimi, düşünceli, özgün aynı zamanda yaşayan, sürekli gelişen bir mağaza. Dinamik ve enerjik yönümüzü de çok güzel yansıtıyor” diye konuştu.

Boyner Cadde’de de sürdürülebilir, doğa dostu, yaratıcı, yenilikçi, samimi, doğal bir atmosfer, sanat ve sporla iç içe bir yaşam alanı sunduklarının altını çizen Çamurdan, sözlerini şöyle sürdürdü:

14 METRELİK DEV EKRAN

“Mağazada kullandığımız malzeme ve objelerin çoğu geri ve ileri dönüştürülerek hazırlandı. Yağmur sularını arıtarak yeniden kullanacağımız bir sistem kurduk, mağazamızın elektriğinin bir bölümü de güneş enerjisi ile karşılanacak. Kışlık ürünleri denemek için -20 derecede özel oda bu mağazamızda da var. Aynı zamanda Boyner Cadde’nin, sokak sanatçılarına, sporculara, gençlere kendilerini ifade edebilecekleri dev bir platform olmasını arzu ettik. Dış ve iç dizaynında graffiti sanatçılarına alan açan mağazada, dış cephede dev bir LED ekran, mağaza içinde ise biri 6 metre ve diğeri ise 14 metre uzunluğunda iki dijital ekran yer alıyor. Bu ekranlar, yeni medya sanatçıları Decol’ün yaşayan enstalasyonlarına ev sahipliği yapıyor şu anda. Sokakla iç içe olmasını istediğimiz için dış cephesini ve içerde bazı alanları Mural İstanbul’un graffiti sanatçıları Max on Duty ve Esk Reyn boyadı. Deniz Sağdıç atık denim ve kumaşlarla tablolar tasarladı, ziyaretçilerimizin dinlenme alanlarına puflar ve bir oturma grubu yarattı. Ünlü ressam Mehmet Sinan Kuran’ın muhteşem renk ve detaylar barındıran bir eseri var içerde ve yine Gürat Öztürk’ün kağıttan tasarladığı devasa boyutta çiçekleri ev kategorimizde sergiliyoruz.”

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MAĞAZADA ‘COSTA KAHVE’

İngiltere merkezli kahve zincirlerinden Costa’yı Boyner Cadde’de kahve severlerle buluşturacaklarını kaydeden Eren Çamurdan, “Boyner Cadde mağazamız yeni nesil mağazacılık konseptimizin ilk noktası, ilk örneği oldu. Mevcut 20 mağazamızı 2022 yılında bu konseptten unsurlarla yenilemek üzere çalışmalara başladık. Ekimde açılacak İzmir İstinyePark mağazamız da mimari tasarım açısından Boyner Cadde’ye benzer özelliklerde olacak. Bundan sonraki süreçte her lokasyon ve mağazanın ihtiyacına göre pivot bacağımızı koruyarak mağazaya özel yenilik ve farklılıklar katacağız” ifadelerini kullandı.

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‘ODAĞIMIZDA TEKNOLOJİ VE VERİ VAR’

Yaklaşık 2 yıldır devam eden koronavirüs süreci ve etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Eren Çamurdan, “Perakende ve moda endüstrileri tüm dünyada pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Bu süreçte her ne kadar e-ticaret ivme kazanarak yükselişe geçmiş olsa da işimizin can damarı olan mağazaların uzun süre kapalı olması ya da kısıtlı saatlerde hizmet vermesi nedeniyle sektörümüz oldukça etkilendi. Sektör tarihinde ilk defa tüm mağazalarımızı eş zamanlı olarak kapattık ve 2.5 ay boyunca kapalı kaldık. Biz, Boyner olarak son birkaç yıldır All-line adını verdiğimiz fiziksel ve online tüm kanallarımızda bütünsel bir müşteri deneyimi üzerinde çalışıyoruz. Odağımızda deneyimin gelişmesi, teknoloji ve veri var” diye konuştu.

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2024 HEDEFİNE ŞİMDİDEN ULAŞTI

Haziran sonrasındaki açılma ve aşılanma ivmesiyle birlikte online satışlardaki büyümeye mağazaların da eşlik ettiği bilgisini veren Eren Çamurdan, şunları söyledi: ”Bu da bize 2021 yılını 2019’a göre reel olarak büyüdüğümüz bir yıl olarak kapatacağımızın güçlü sinyallerini veriyor. Eylül-aralık dönemi tüm perakende sektörünün geleneksel olarak en hareketli ayları. Şu anda okula dönüş sezonundayız, Black Friday, 11.11, yılbaşı gibi dönemlerde hem e-ticarette hem de fiziksel mağazacılıkta ciddi bir hacim artışı yaşanıyor. 2021’in ilk 8 ayındaki online gelirlerimiz 2019’un aynı dönemindeki online cironun yaklaşık 2.5 katına çıktı. Böylece toplam ciromuz içerisinde daha önce 2024 yılı için koyduğumuz yüzde 40 online satış payı hedefine 2021 Eylül itibariyle yaklaştık. Mağazalarımızın açık olduğu dönemlerde 2019 ile karşılaştırdığımızda yüzde 70-80’lere varan bir büyüme oranı var. Bu oranının 2022’de 2019’un yaklaşık 2-2.2 katına çıkacağını öngörüyoruz.”