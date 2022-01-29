Bu oyunlar 'gerçek'

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Oyun dünyasında farklı kategoriler yer alıyor ve bunlar arasında uzun yıllardır simülasyon kategorisi de bulunuyor. Bu kategori oyunları aşırı ciddiye alanları odak noktasına alıyor ve bu yüzden sınırlı bir kitleye hitap ediyor. Ancak bu kitle elde ettiği deneyimden fazlasıyla memnun ve hemen her alanda daha fazla gerçeklik arıyor. Simülasyon oyunlarının genel amacı, gerçek hayattaki belirli deneyimleri kişilere sanal ortamda olabilecek en gerçekçi şekilde yaşatmak. Örneğin dünya üzerindeki milyarlarca kişinin, maddi durumundan, yaşından, yaşadığı ülkeden, sağlık sorunlarından ya da diğer nedenlerden dolayı bir sivil uçak ya da savaş uçağı pilotu olması mümkün değil. Ancak bu kişiler biraz eğitim ile evlerinde uçak uçurabiliyorlar.

EVDE UÇAK UÇURMAK

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Bu kişiler, Flight Simulator ya da DCS World gibi havacılık simülatörlerinde bir Boeing 737’nin kontrolünü eline alabiliyor ya da Rusya’nın KA-50 savaş helikopterini ya da Türkiye’nin de hava sahasını koruyan F-16 gibi savaş uçaklarını uçurabiliyorlar. Bu simülasyon sistemlerinde, bir uçağın gerçekte sunulan hemen her detayı sizin emrinize amade oluyor, gerçek anlamda bir F-16 savaş uçağını sıfırdan uçurmayı öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir Boeing 737’yi ya da KA-50’yi de sıfırdan uçurabilir, askeri tarafta silah sistemlerini kullanmayı öğrenebilir, her şeyi gerçeğine birebir uygun şekilde yapabilirsiniz. Bu simülasyon oyunlarındaki hava araçları, gerçek pilotların desteği ile hazırlandığı için eksiksiz olarak bir sanal gerçeklik sunuyorlar ve bu durum oyuncuları fazlasıyla tatmin ediyor.

GERÇEKÇİ YARIŞLAR

Süreç elbette sadece havacılık tarafında sınırlı kalmıyor. Örneğin yarış simülasyonu pazarı da inanılmaz büyük hale gelmiş durumda. Oyun dünyasında şu an Assetto Corsa, iRacing, Assetto Corsa Competizione, Raze Room ve Automobilista 2 gibi çok gelişmiş ve gerçekçi yarış simülasyon oyunları bulunuyor. Bu oyunlar sayesinde kişiler, hayatları boyunca bir kez dahi içerisinde binme ya da turma atma şansı elde edemeyeceği araçlarla yarışlara çıkıyor. Kişilere her türlü araç ayarını değiştirme şansı tanıyan bu gerçekçi yarış oyunları, güzel donanımlar ile desteklendiği zaman kişilerin yoldaki en ufak bir değişkeni dahi fark etmesine imkan tanıyor. Evet, simülasyon dünyasında yazılım kadar donanım da büyük önem arz ediyor.

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İYİ DONANIMLA DESTEKLENMELİ

Bir simülasyonun gerçekliğini artırmak adına çok sayıda donanım sunuluyor. Piyasada Türkiye’de de satın alabileceğiniz çok gerçekçi uçuş ve otomobil kontrol sistemleri bulunuyor. Burada adeta bir üst limit bulunmuyor. Şu an gerçek bir uçakta kullanılan ile aynı kontrol sistemleri satın alınabiliyor, hatta yarış tarafına odaklanan Fanatec firması, gerçek bir yarış aracında da kullanılabilen otomobil direksiyonu geliştiriyor. Bu direksiyon çıktığı zaman hem evde hem de gerçek bir yarış aracında kullanılabilecek. Burada ulaşılan seviye neredeyse gerçekle eşdeğer düzeye ulaşmış durumda. Son yıllarda oyun simülasyonlarındaki gerçekçiliği en çok artıran donanım ise kesinlikle sanal gerçeklik (VR) başlıkları / gözlükleri oldu. Bu ürünler sayesinde kişiler gerçekten bir savaş uçağının, helikopterin, sivil yolcu uçağının ya da yarış aracının kokpitine ya da koltuğuna oturabiliyor.

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Simülasyon dünyası kendisine has özel kitlesi ile oyun dünyasının içerisinde niş kalıyor ancak yine de büyük firmaların pandemi ile artan çevrimiçi yarış turnuvaları ile ses getirmeyi sürdürüyor. Hem oyunlar hem de yazılımlar her yıl gerçeğe daha fazla yaklaşıyor, artırılmış gerçeklik başlıkları ve fazlasıyla önümüzdeki yıllarda sunulacak deneyim büyük merak uyandırıyor.

OYUNLA BAŞLADI PİSTLERE ÇIKTI

Simülasyon denildiği zaman aklınıza sadece oyunlar gelmesin. Gelişmiş simülasyon sistemleri gerçek eğitimler için de kullanılıyor. Savaş uçağı ya da sivil uçak pilotları gelişmiş simülasyon sistemlerinde çok gerçekçi eğitimler alıyorlar. Bu simülasyonlar sayesinde pilotlar gerçek hayatta karşılarına gelebilecek birçok durumu sanal ortamda yaşıyor ve hayati eğitimler alıyorlar. Bu eğitimler sayesinde milyonlarca insanın hayatı kurtuluyor. Gerçekçi simülasyonları yarış pilotları da aktif olarak kullanıyorlar. Bu sayede hem yarış araçları üzerinde yapılan değişiklikler test ediliyor, hem de pilotlar farklı pistlerdeki kişisel yarış çizgilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Örneğin, Formula 1 yarış serisinde bu yıl yeni araçlara geçiliyor. Şu an birçok takım yeni F1 araçlarını simülasyon ortamında geliştiriyor. Birçok büyük takımda milyon dolarlık simülatörler ve buna özel pilotlar yer alıyor. Örneğin bu yıl gerçek Formula 2 serisinde yarışacak Türk pilot “Cem Bölükbaşı”, kendisini sanalda göstererek gerçeğe geçmeyi başaran inanılmaz bir başarı olarak karşımızda yer alıyor.