BTM'nin hedefi 1000 yatırımcı 10 bin girişimci yetiştirmek

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi için kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) düzenlediği Sahne XL Online etkinliğinde çeşitli açıklamalarda bulundu.



Dünya tarihinde çok sık görülmeyen küresel bir sorunun yaşanmakta olduğunu hatırlatan Kacır, bu sorunla birlikte pek çok alışkanlığın ve paradigmanın da dönüşümden geçtiği bir dönemin yaşandığını söyledi.



Koronavirüs salgınıyla birlikte dijital dönüşümün çok hızlı bir şekilde insanların hayatını kuşattığını anlatan Kacır, şöyle konuştu:



"Zaten önemli bir süredir hayatımızda olan dijital dönüşüm bu süreçte büyük bir hızla, belki hayatın normal seyrinde 5-10 yılda cereyan edecek şeylerin sadece birkaç ay içerisinde hayatımıza girmesiyle bir anda karşımıza çıkmış durumda.



E-ticaretten e-devlet uygulamalarına, online eğitim uygulamalarından dijital sağlık projelerine kadar pek çok ürün ve hizmet büyük bir hızla hayatımızda daha fazla yer tutuyor artık. Ve öyle görülüyor ki önümüzdeki dönemde de bu hız artarak devam edecek."



"TÜM DÜNYAYA EL UZATMAYA GAYRET GÖSTERDİK"



Kacır, Türkiye'nin kurduğu güçlü Ar-Ge ve yenilik ekosistemiyle dijital dönüşüm sürecinde sadece kullanıcı değil aynı zamanda üretici ve geliştirici olma iddiası taşıdığını belirterek, bu iddiayı BTM gibi merkezlerin faaliyetlerinin güçlendirdiğini söyledi.



Koronavirüsle birlikte insanların ülkelerin öz yeterliliğini sorguladığını anlatan Kacır, gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülke sınıflandırmalarının pek de isabetli sınıflandırmalar olmadığının anlaşıldığını anlattı.



Kacır şöyle konuştu:



"Gelişmiş kabul edilen pek çok ülke en temel ihtiyaçlarını vatandaşları için temin etmekte güçlük çektiler. En temel sağlık altyapılarının, en temel tıbbi cihazları ya da koruyucu ürünleri vatandaşlarına temin etmekte büyük bir zorluk çektiler maalesef.



Biz çok şükür Türkiye olarak bu süreçte güçlü üretim altyapımız, çevik iş insanlarımız ve onların gayretleriyle büyük bir hızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve hatta tüm dünyaya el uzatmaya gayret gösterdik."



"TÜRKİYE YOĞUN BAKIM SOLUNUM CİHAZLARINI 14 GÜNDE ÇIKARAN TEK ÜLKE OLDU"



Kacır, Türkiye'de salgının ilk günlerinden itibaren maske üretimi, koruyucu kıyafetlerin üretimi, yerli yoğun bakım solunum cihazına kadar pek çok üründe başarı sağlandığını ifade ederek, "Türkiye yoğun bakım solunum cihazlarını 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretimden çıkaran dünyadaki tek ülke oldu. Yine bu, BTM'deki girişimcilerimiz gibi daha önceden kurulmuş bir startupın ürünüydü. Adeta bir imece çalışmasıyla Türkiye'nin teknoloji devleri ve sanayi devleri bir araya geldiler ve Biosys isimli bu startupın ürününü deri üretimden çok hızlı bir şekilde üretmeyi başardılar." diye konuştu.

Yerli ve milli solunum cihazının bu kadar kısa sürede üretiminin, "Milli teknoloji hamlesi" kavramının içeriğini doldurduğuna işaret eden Kacır, "Tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde bütün dünya için öz yeterlilik kavramı, her ülkenin kendi kritik ihtiyaçlarını öz kaynaklarıyla karşılama kabiliyetleri, daha çok önem kazanacak." ifadelerini kullandı.



"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN KÜRESEL ANLAYIŞINI ŞEKİLLENDİRİCİ BİR DÖNEME GİRDİK"



Kacır, koronavirüs pandemisinin dünyadaki yaygın paradigmalara etkisine ilişkin görüşlerini de etkinliğin katılımcılarıyla paylaştı.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan uluslararası dengelerin küresel sistemin ana hatlarını oluşturduğunu anlatan Kacır, küresel sistemin temel yaklaşımlarının sorgulanmaya başladığını hatırlattı.



Kacır şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanımız pek çok platformda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek aslında hali hazırdaki küresel sistemi ciddi bir sorgulamaya tabi tutuyordu. İşte bugün, önümüzdeki dönemin küresel anlayışını şekillendirici bir döneme girdiğimize ben inanıyorum, inanmak istiyorum. Bugün 4. Sanayi Devrimi'nden bahsediyoruz. Fakat bundan önceki 3 sanayi devrimi dünyanın dünyanın dört bir tarafına eşit ve adil şekilde mutluluğu ve refahı götürmeyi başaramadı.

Hatta maalesef dünya tarihinde unutmak istediğimiz, insanlık tarihine hiç yakışmayan pek çok olay, özellikle sömürgecilik süreçleri bizzat sanayi devrimleriyle birlikte ortaya çıktı. Şimdi 4'üncüsünden bahsettiğimiz sanayi devrimi, teknoloji gelişme süreçleri bu kez insanlığın tümüne, dünyanın tüm coğrafyalarına adaleti, merhameti, refahı, mutluluğu eşit ve adil şekilde götürebilecek mi? Bu sorunun cevabını insanlık önümüzdeki dönemde hep birlikte aramalı diye düşünüyorum."



"AFRİKA'DA SON 70 YILIN EN BÜYÜK ÇEKİRGE İSTİLASI YAŞANIYOR"



Kacır, bugün koronavirüs pandemisinin bütün dünyanın gündeminde olduğunu hatırlatarak, küresel medyanın 2 aydan fazla zamandır koronavirüs haberleriyle dolu olduğunu kaydetti.



Kacır şu ifadeleri kullandı:



"Şimdi kendimize şu soruyu sormalıyız; eğer bu virüs Kuzey Amerika'yı ve Avrupa'yı vurmamış olsaydı, dünyanın gündeminde bu kadar yer edinebilecek miydi? Eğer bu virüs sadece Afrika'da ortaya çıkmış ve sadece Afrika ülkelerini etkiliyor olsaydı dünya bu konuyla ne kadar meşgul olacaktı? Ebola dünyanın gündeminde ne kadar yer tutabildi? Ya da Afrika'nın baş başa kaldığı açlık, yoksulluk sorunları dünyanın gündeminde ne düzeyde yer bulabiliyor kendine?

Afrika'da son 70 yılın en büyük çekirge istilası yaşanıyor 2020 yılında maalesef ve milyonlarca insan açlık ve yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sorun dünyanın gündeminde ne kadar kaplıyor? İşte bugün koronavirüsten dolayı maalesef her gün binlerce insanı kaybediyoruz ama bu pandemi olmasaydı da her gün dünyada 10 bin kişi ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişemediği için hayatını kaybetmekteydi. Bu bütün dünyanın gündeminde ne denli yer bulabiliyordu kendine?



İşte önümüzdeki dönemde ümit ederim ki dünya bugüne kadar olduğundan daha adil bir dünya olsun. Ümit ederim ki bunu sağlayacak küresel mekanizmaları, küresel iş birliği mekanizmalarını dünya, el birliğiyle inşa etsin. Ülkelerin öz yeterlilik süreçleri, Milli teknoloji hamlesi süreçleri, birbirlerine sırtlarını döndükleri bir süreç değil, refahın, mutluluğun, imkanların dünyanın dört bir yanına, bütün insanlara eşit ve adil bir şekilde götürülmesi şeklinde inşa ediliyor olsun."



BTM ARTIK YATIRIMCI DA YETİŞTİRİYOR



İTO Başkanı Şekib Avdagiç de bazı uzmanların, Kovid-19 salgını için, "tarihi değiştiren değil, tarihin akışını hızlandıran" tanımlamasını yaptıklarını ve bu görüşe kendisinin de katıldığını belirterek, "Biz BTM olarak, öngördüğümüz gelişim ve değişime hazırlıksız yakalanmadık. O yüzden de kolayca, tüm çalışmalarımızı online'a taşıyarak ilk adımı attık. Belirtmeliyim ki, bu eksen değişikliğinin şaşırtıcı derecede olumlu sonucunu gördük." diye konuştu.



Avdagiç, korana günlerinde iki önemli etkinlikle, değişim rüzgarını kendi lehimize çevirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. İlk olarak, öncü bir çalışmaya imza attıklarını ve Yatırımcı Kulübü Programı başlattıklarını, ilk programı bitirdiklerini ve ikinci programa haziranda başlayacaklarını ifade eden Avdagiç, şöyle konuştu:

"Çünkü Kovid bize yatırım anlayışımızı değiştirmemiz için sinyal de verdi. Biz de böylece geleneksel ekonominin anlayışına sahip yatırımcıları, dijital çağın, korona günlerinin yatırım anlayışına adapte etmeye çalıştık. Bununla bir noktanın altını daha çizmek istedik: Biz BTM olarak sadece yenilikçi fikri olanların, startupların tarafına bakmıyoruz.

Aynı zamanda yatırımcılarda da mantalite değişikliği için çabalıyoruz. İkinci önemli hedefimiz ise Korona günlerinde, online ortamda, yenilikçi fikir sahiplerini çoğaltıp girişimci yapmak. Hatırlarsanız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl içinde '1 Milyon Yazılımcı Yetiştirme Projesi'ni açıkladı. Biz de geleneksel ticaret yapısının dijitale doğru pivot ettiği bu dönemde 2022'ye kadar 1000 yatırımcı ile 10 bin girişimci yetiştirme hedefini koyduk."



İKİ GİRİŞİMCİ BİRLEŞTİ KOVİD İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRDİ



Avdagiç, iki BTM girişimcisinin de Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek pandemiye karşı yeni bir proje ürettiklerini dile getirerek, "Modimu Kişisel Sağlık Asistanı adını verdikleri bu girişim, kişilerin bir dakika içerisinde Kovid-19 risk ortalamasını ölçerek, salgın hastalıkların yanı sıra kronik rahatsızlıkların da takibinin yapılmasını sağlıyor. Uygulamada, Kovid-19 şüphesi olduğu takdirde yapılması gereken tek şey 9 adet soruyu cevaplamak." dedi.



Avdagiç, "Bugün gerçekleştireceğimiz Sahne XL Online ile ekonomik sıçramanın iki kanadı bulunduğunun altını tekrar çiziyoruz. Bu iki kanadı oluşturan girişimci ile yatırımcıdan birinin eksik olmasının bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyacağının farkındayız" diyerek sözlerini tamamladı.



SAHNE ALAN GİRİŞİMCİLER VE PROJELERİ



Etkinlikte Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu bir sunum yaparak, girişimciliğin pandemi sonrası dönemine ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Ayrıca BTM Sahne XL Online'da bu yıl 20 girişimci yer alarak projelerini yatırımcılara anlatma olanağı buldu. Tanıtımı yapılan projelerden bazıları şöyle:



"Zamana zaman kazandıran uygulama" mottosuyla faaliyet gösteren MEETAPP: Kafe ve restoranlarda garsona ihtiyaç duymadan siparişlerinizi verebildiğiniz veya gitmeden sipariş verebildiğiniz veya evinize paket sipariş verebildiğiniz bir yemek sipariş uygulaması.



İngilizce konuşma pratiği sağlayan BukyTalk, hata yapmaktan korkmadan İngilizce konuşabileceğiniz bir ortam sunuyor. Kurum çalışanlarının İngilizce konuşma pratiği sorununa odaklanıyor.