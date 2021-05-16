‘BOTAŞ’a ucuz dolar satışı yapılmıyor’

Naci Ağbal döneminde BOTAŞ’a uçuz dolar satışı önce azaltılmış sonra da kesilmişti. Ağbal’ın yerine gelen Şahap Kavcıoğlu’nun ilk aylarında da satış gerçekleşmedi. Mart ve nisanda satış yapılmadı. BOTAŞ’ın doğalgaz ödemelerinde piyasaya girerek döviz piyasasında dalgalanmaya neden olmaması için 2014’ün Aralık ayında Merkez Bankası 1 milyar 321 milyon dolar satış yaparak ucuz dolar satış süreci başlatılmıştı.

Merkez Bankası BOTAŞ’a yapılan satışı ‘Enerji İthalatçısı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Döviz Satışları’ başlığı altında açıklıyor. 2015’de 10 milyar 505 milyon dolar, 2016’da 5 milyar 84 milyon dolar, 2017’de 7 milyar 851 milyon dolar, 2018’de BOTAŞ’a 7 milyar 699 milyon dolar satıldı. 2019’da satış miktarı gerileyerek 6 milyar 456 milyon dolar oldu. 2020’de toplam satış da 5 milyar 985 milyon dolar oldu. Merkez Bankası geçen yılın aralık ayında daha düşük dolar satışı yaparak ilk sinyali verdi. Bu yılın ocak ayında ise BOTAŞ’a satış sıfır olarak yer aldı.

Geçmiş yılların trendlerine göre BOTAŞ’a dolar satışı şubat ayında yüksek seyrediyordu. Geçen yıl en yüksek dolar satışı 1 milyar 275 milyon dolar ile şubat ayında olmuştu. Merkez Bankası’nın tablosuna göre şubatta da ocak ayında olduğu gibi BOTAŞ’a dolar satışı “0” olarak yer aldı.

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