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Borusan’dan 2. el yatırımı

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#BORUSAN Otomotiv#Borusan#Yatırım
Borusan’dan 2. el yatırımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 07:00

BORUSAN Otomotiv’in kullanılmış otomobil pazarındaki yeni markası Borusan Next, İstanbul Kağıthane’deki yeni tesisinde otomotiv ve ekonomi basını ile bir araya geldi.

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Kullanılmış otomobil pazarında müşterilerin güven sorununu ortadan kaldırmak, her marka ve model aracı tüketicilere Borusan Otomotiv kalitesi ve güvencesiyle buluşturmak vizyonuyla Borusan Next’i kurduklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, özellikle sektörün kurumsallaşma tarafındaki boşluğu Borusan kurumsal kimliğiyle doldurmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de premium otomobil perakendeciliğinde Borusan Next ile yeni bir sayfa açtıklarını belirten Tiftik, “Ülkemizde her sıfır araca karşılık ortalama 7 kullanılmış otomobil el değiştiriyor. Bu sayının önümüzdeki yıllarda hızla yükseleceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Borusan Otomotiv İkinci El ve Borusan Araç İhale’yi Borusan Next çatısı altında birleştirdiklerini belirten Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar ise “İstanbul ve Ankara’da 2 şube ile hizmete başladık. Mevcut durumda İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır ve Çorlu olmak üzere 5 şehirde toplam 20 satın alma ve 11 satış noktamız mevcut. 2028 yılında 61 ilde 200 hizmet noktasıyla 75 bin araç satışına ve 2.7 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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#BORUSAN Otomotiv#Borusan#Yatırım

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