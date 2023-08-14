Borsayla yeni tanışan küçük yatırımcıya uzmanlardan uyarı: Yanlış yerde binip yanlış yerde inmeyin

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BORSA İstanbul’da, seçimlerin ardından yukarı yönlü ivme devam ediyor. BIST100’de 26 Mayıs’tan bu yana yüzde 62’lik artış yaşanırken; dolar bazında yüzde 20 reel getiri sağlandı. Geçtiğimiz ağustos ayında 5.5 milyon olan bakiyeli yatırımcı sayısı ise temmuz itibarıyla 8.1 milyona ulaştı. Borsada yükselişin devam etmesini bekleyen analistler, yeni yatırımcıları ise finansal okur yazarlık konusunda uyarıyor. “Bu konuda, kesinlikle istediğimiz yerde değiliz” diyen Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Yatırımcılar hangi şirkete neden yatırım yaptıklarını iyi araştırmalı. Özellikle kulaktan dolma bilgilerle sadece ‘bu hisse gidiyor’ diye trene binmesinler. Aksi takdirde, yanlış yerde binip, yanlış yerde inerler” dedi.

8.000 SEVİYESİ AŞILIR MI

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Kademeli faiz artırımı, ekonomi yönetimi tarafından verilen güçlü mesajlar, jeopolitik konularda Türkiye’nin yapıcı yaklaşımı ve özellikle AB ile ilişkilerde gelinen noktayla, borsadaki yukarı hareketin desteklendiğini belirten Demirtaş, “Önümüzdeki 3-6 aylık dönemde kısa süreli geri çekilmeler olsa da hem artan güven ortamı hem de enflasyonun bir süre daha devam edeceği beklentileriyle BIST100’ün 8.000 seviyelerinin üzerince dengelenebileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde, faiz artırım hızı, TL’deki istikrar ve yine açıklanacak yeni ekonomi programı piyasalar tarafından yakından izlenecek” değerlendirmesini yaptı.

‘GERİ ÇEKİLME SINIRLI KALACAK’

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise borsada hisse seçimi açısından seçici olması gereken bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “3. çeyrekte borçluluk rasyoları düşük ve nakit pozisyonu güçlü olan şirketler ön plana çıkmaya devam edecek. 4.400 dibinden bu yana kısa bir zamanda hızlı yükselen endeks, yaklaşık yüzde 70 getiri getirdi. Dolayısıyla hızlı yükselişin ardından düzeltme eğiliminin oluşmasını bekliyorum. 2. çeyrek bilanço beklentilerinin sonlanmasıyla birlikte endekste 7.000 seviyesine doğru düzeltme izlenebilir. Geri çekilmelerin sınırlı kalmasını ve yükseliş eğiliminin devam etmesini öngörüyorum.”

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‘İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİM’ PAYLAŞIMI YAPANLAR VAR

“BİRÇOK insanın önemsemeyeceği büyüklükte parasal kayıplar için ‘intiharın eşiğine geldim’ paylaşımları yapan yatırımcılar var. Böyle bir profile sahip yatırımcılar için borsa hiçbir zaman doğru adres olmayacaktır. Duygu yönetimi bireysel yatırımcıların en zorlandığı alanlardan biri” diyen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Borsaya yatırımda ilk konu paranın miktarı değil, insanın kendi riskini bilmesidir. Yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketleri ve pazarın kurallarını tanımaları konusunda önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Finansal ve teknolojik okur yazarlık büyük değişim yaratacaktır. Yatırımcılar sosyal medyanın köpürttüğü başarılar yerine sürdürülebilir getiri hedefine odaklanmalı.”

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Hangi sektörler ön plana çıkacak

Gıda perakende

Otomotiv

Havacılık

Bilişim

Enerji

İLK YARIDA 5.7 MİLYON HESAP AÇILDI

MERKEZİ Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre temmuz ayı itibarıyla bakiyeli yatırımcı sayısı 8.1 milyona ulaştı. Yılbaşından bu yana ise bakiyeli yatırımcı sayısında 1.5 milyonluk artış görüldü. Analistler, önümüzdeki dönemde, bu sayının daha da artmasını bekliyor. Yılın ik yarısında açılan hesap sayısı 5 milyon 730 bin 600 olurken; sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı ise 1 milyon 263 bin 498 olarak kaydedildi. Analistler, yatırımcıların ilgisinin yeni halka arzlarla arttığını belirtirken; son verilere göre, ocak-haziran döneminde 22 şirket halka arz edildi. Halka arza katılan 23 milyon 211 bin 456 yatırımcıdan 26.4 milyar lira toplandı.

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YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ

SAĞLIKLI bir piyasa için finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, “Yatırımcılar, hangi şirkete neden yatırım yaptıklarını iyi araştırmalı ve aracı kurumların araştırma birimlerinden de destek almalı. Spekülatif, kulaktan dolma bilgilerle sadece bu hisse gidiyor diye trene binmesinler. Aksi takdirde, yanlış yerde binim yanlış yerde inerler. Özellikle, şirket seçerken, ortak olmak isteyecek şirketlere yatırım yapmalılar. Çok kısa vadeden kaçınmalı ve alabilecekleri riskleri hesaplamalılar” önerisinde bulundu.