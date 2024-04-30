Borsa yeniden şahlandı

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Geçen yılın mayıs-ekim aralığında 4 bin 500 puan seviyelerinden 8 bin 500’lere kadar yükselen; sonrasında da 7 bin 500 bandına kadar çekilen BIST 100 endeksi, kademeli yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Endeks yeni haftaya, cuma günkü kapanışa göre 76.83 puan ve yüzde 0.77 artışla rekor seviye olan 9 bin 992,45 puandan başladı. Gün içinde yükselişine devam eden BIST 100 endeksi, 10 bin 19 puana kadar yükselerek rekor tazeledi ve tarihinde ilk kez 10 bin puanı aşmış oldu. Endeks günü ise yüzde 1.69 yükselişle 10 bin 82 puan ile rekor seviyeden tamamladı.

Borsa haftaya alımlarla başlarken, söz konusu yükselişin tüm endekslere yayıldığı görüldü. Banka ve ulaştırma hisseleri BIST’teki yükselişe öncülük etti.

Hürriyet’e konuşan uzmanlar, bu yükselişte uygulanan sıkı para politikasının, TL varlıklara artan ilginin ve uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) bu cuma Türkiye’nin kredi notunu artırmasına yönelik beklentilerin etkili olduğunu anlattı. S&P’nin, cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra Türkiye değerlendirme raporunu yayınlaması bekleniyor.

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NOT ARTIŞI FİYATLANIYOR

Hürriyet’e konuşan Trive Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, borsadaki son yükselişte iki önemli unsurun olduğunu; ilkinin Türkiye-ABD dış ilişkilerindeki normalleşme, ikincisinin ise bu hafta S&P’den gelmesi beklenen not artışı beklentisi olduğunu söyledi. “Piyasa cuma günü S&P’den bir kademe not artışı bekliyor ve bunun Fitch ile de devam edeceğine yönelik bir beklenti var” diyen Dr. Çitilci, “Uygulanan sıkı para politikası, faiz artışıyla birlikte bu politikaların devam edeceği, bu uygulamaların göreceli pozitif yansımalarını görüyoruz. Para politikası kurumsal yatırımcıya hitap ediyor. Onlar da banka ve holding taraflarına geliyor” şeklinde konuştu.

‘TATMİN ETMEYEN MEVDUAT’ ETKİSİ

Son dönemde mevduat faizlerinin yüzde 60’lara dayanması da borsaya girişleri engellemeye başlamıştı. Ancak Çitilci, mevduat faizindeki yüksek seviyenin getiri anlamında her yatırımcıyı tatmin etmediğini; mevduatın üzerinde getiri imkanı sunan borsaya girişlerin hızlanmasının beklendiğini ve bunun da BIST 100’ü yukarı taşıyacağına işaret etti. “Endekste ilk takip ettiğimiz 12 bin puan seviyesi” diyen Dr. Çitilci, “Kurdaki stabilizasyon devam ederse ve hatta bu hafta açıklanacak enflasyon verisi yüzde 3’ün altında gelip de kur tarafındaki satışı tetiklerse borsaya yönelim artar” diye konuştu.

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Çitilci, “Endeks 9 bin 750 puanın üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü hareket devam edecek. Yaz periyotlarında endeksin 12 bin puan potansiyeli devreye girebilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘HİSSELERDE SEÇİCİ OLUN’ UYARISI

Hürriyet’e konuşan Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş ise, “Bu haftaya başlarken, Garanti Bankası’nın beklentilerin üzerinde kâr açıklaması bankalara olan ilgiyi desteklerken, özellikle ekonomi programını destekleyici yönde açıklamaların da borsadaki havayı olumlu etkilediğini düşünüyoruz” dedi.

“Sıkı para politikalarının ve mali tedbirlerin uygulanması, ekonomide sıkılaştırıcı bir etki yaratıyor olsa da güvenin artması ve uzun vadeli normalleşmenin ön plana çıkmasıyla, borsanın önünün daha açık olacağını ve ilk etapta 11 bin seviyelerine ulaşılabileceğini düşünüyoruz” diyen Demirtaş, “Önümüzdeki dönemde, yine hisse bazlı seçici olunmasını tavsiye ediyoruz. Hisse seçimlerinde profesyonel yardım alınmalı ve özellikle risk dağılımı dikkatli yapılmalı” uyarısında bulundu.

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Demirtaş, şöyle devam etti: “31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçim belirsizliği ortadan kalktı ve hükümetin odağında ekonomi programı ve enflasyonla mücadele ilk sırayı aldı. İsrail-Hamas, İsrail-İran gerginlikleriyle zaman zaman jeopolitik risk algısı artsa da gerginliği tırmandırıcı gelişmelerin olmaması, Gazze’de ateşkes çabalarının artması, önümüzdeki günlerde jeopolitik gerginliklerin daha da azalması, piyasalardaki endişeleri azaltacaktır.”

ALTINDA FED ETKİSİ

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru ile altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti.

Dolar kuru dün güne 32.5 seviyesinin altına inerek geri çekilmeyle başladı. TL nisan ayı başından bugüne yüzde 0.2 ile oldukça sınırlı değer kaybetti. Altının ons fiyatı ise, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.4 azalışla 2 bin 330 dolardan işlem gördü. Fiyatı ons altın ve dolar kuruna göre belirlenen gram altın ise, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 430 lira seviyesinden işlem gördü. Dün çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 330 liradan satıldı.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığı belirtiliyor. Fed’in faiz kararı toplantısı 1 Mayıs çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00’da kritik faiz kararı açıklanacak. Bu kararın varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

DOLARA KARŞI TL TAVSİYESİ

ABD’li bankacılık devleri Citigroup ve JPMorgan, dolar karşısında Türk Lirası’nda uzun pozisyonda kalma tavsiyesinde bulundu. Ayrıca dış piyasalarda liraya yönelik ilginin arttığı görüldü.

Citi stratejistleri, dün müşterilerine gönderdikleri bir notta, 6 aylık vadeli sözleşmelere atıfta bulunarak, TL’nin birkaç ay içinde daha iyi fon çekebileceğine inandıklarını belirterek lirada uzun pozisyon tavsiyesi verdi. Citi stratejistleri, “Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır” dedi.

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JPMorgan da geçen hafta TL için dolar karşısında pozisyon alınmasını tavsiye etmişti. JPMorgan stratejistleri, “Mart ayındaki sürpriz faiz artışının ardından TL’de risk getirisinin yeniden iyileştiğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.