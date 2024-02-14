Boğaz’da aşk başkadır

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Bugünü yani 14 Şubat Sevgililer Günü’nü ‘Evet’ yanıtını almak için iple çekenler var. Dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul Boğazı, uzun yıllardır bu özel anın adresi olmayı sürdürüyor. Sevdiğine Boğaz’da evlenme teklif etmek isteyenler bu yıl da tekne kiralayan şirketlerin kapısını çaldı. Bu hizmeti veren neredeyse bütün şirketler, 14 Şubat gecesi tüm teknelerinin tam kapasite çalışacağını belirtti.

Tekne sahipleri genel olarak verdikleri hizmetle ilgili şunları söyledi: “Çiftler romantik bir Sevgililer Günü yemeği yemek istiyor. Buna evlilik teklifini dahil eden de oldukça fazla. Genellikle Kız Kulesi’nin yanına geliniyor, lazer ışıkla evlenme teklifi yapılıyor. Burada işin içine ek talepler de giriyor. Bazıları da köprünün altında sorusunu soruyor. Taleplere göre kiralama süresi de fiyat da değişiyor.”

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1 SAATLİK PAKET 4 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Gezer Denizcilik firmasının patronu Mustafa Gezer, dede mesleğini yaptığını, ailesinin 70 yıldır Boğaz’da tekne taşımacılığıyla uğraştığını söyledi. Mustafa Gezer’in verdiği bilgiye göre şirketin 11 teknesi var ve Sevgililer Günü’nde tamamı Boğaz’da çalışacak. Gezer verdikleri hizmeti şöyle anlattı: “Rezervasyonlar dolu. Tekneler saat 18:00’de başlayıp gece 01:00’e kadar hizmet verecek. Bir saatlik kiralayanlar da var, daha fazla da. Şu anda satışların yüzde 65’i bir saatlik kiralamalar. Bunun içinde sadece tekne ile kısa bir tur, Boğaz Köprüsü’nün altında duraklamak, burada fotoğraf ve video çekimi yapmak var. Burada genellikle erkeğin kadına teklifi, mesajı lazerle köprüye yazılıyor. Bunun videosu tercih ediliyor. Daha sonra bunları müşteriye teslim ediyoruz. İki saatliğine kiralayanlar ise genellikle yemek de talep ediyor.” Mustafa Gezer’in anlattığı pakette bir saatin ücreti normal dönemlerde 3 bin 500 TL. Ama 14 Şubat olunca fiyat 4 bin TL’ye çıkıyor. İki saatlik yemekli paket ise 6 bin 500 TL.

KIZ KULESİ’Nİ İSTİYORLAR

Su Yatçılık’tan Kemal Ertüzün de Hürriyet’e verdiği bilgide işlettikleri dört yatın da 14 Şubat’ta dolu olduğu bilgisini verdi. Ertüzün, “Bu yıl gelenlerin çoğu yurtdışında yaşayan Türkler. Sosyal medyada çok popüler olan Kız Kulesi’nin önünde Sevgililer Günü kutlaması yapmak hatta evlenme teklif etmek herkese cazip geliyor. Biz de yatlarımızla tur attırıyor, sonra Kız Kulesi’nin önünde volkan patlatılması, yemek, müzikten oluşan bir paket sunuyoruz. Bazıları kemancı, gül buketleri de talep ediyor. Ama standart pakette bunlar yok. Standart paketlerimizin fiyatları 8 bin TL’den başlıyor” dedi.

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SEMBOLİK NİKÂH KIYAN DA VAR

Çırağan Sarayı, Swiss Otel gibi lüks mekânlarda konaklayan turistlerin de 14 Şubat gecesi için Boğaz’da planları var. Bu segmentte hizmet veren Denden Denizcilik şirketinin operasyon müdürü Gülay Demirci, üç lüks yatın Bogaz’da romantik kutlamalar için kiralandığını söyledi. Yatların saatlik ücreti 250 Euro’dan başlıyor. Demirci “Tamamen butik çalışıyoruz. Keman çok istendi. Müşterilerimiz daha sakin, mum ışığında yemek, şık ortam istiyor. Örneğin Rusya’dan bir çiftimiz yakın zamanda evlenmişler ama 14 Şubat’ta Boğaz’da teknede sembolik nikâh kıyacaklar” dedi.