Bodrum’da gastronomi deneyimi

Adını bölgeye ait kuzugöbeği mantarından alan Morchella’da, Casa Nonna Bodrum’un çiftliğinde ve tarlasında yetiştirilen malzemeler, Casa Nonna Bodrum Executive Şef’i, Gökhan Karakaya ve Executive Sous Chef İsmail Kaya’nın hazırladığı yemeklerin buluştuğu belirtildi. Morchella’nın, hem Türk hem de İtalyan mutfağının lezzetlerini harmanlayarak Ege manzarası eşliğinde misafirlerini Akdeniz mutfağında yolculuğa çıkardığı vurgulanan açıklamada, “Uzman şefleri, her yem eğin lezzetini ortaya çıkarmak için en taze ve yerel malzemeleri seçiyor ve her iki mutfağı bir araya getiriyor” denildi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Ege ve Akdeniz’in eşsiz sızma zeytinyağını, Akdeniz’in taptaze deniz mahsüllerini, İpek yolundan miras baharatları ve Türkiye’nin her köşesinden yerel ürünleri bir araya getiren geniş menü yelpazesi ile sunulan her tabak adeta bir lezzet serüveni vadediyor. Romantik bir akşam yemeği için mükemmel bir seçenek olan Morchella, aynı zamanda dostlarınız ve ailenizle keyifli bir buluşma için de ideal bir ortam sunuyor. Morchella’nın atmosferi, yemeğinizi bir kutlama haline getirerek, her anı unutulmaz kılıyor” ifadeleri kullanıldı.