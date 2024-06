‘Birlikte Geleceğe Buluşmaları’ Adana’dan başladı

Haberin Devamı

Gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYH) yüzde 2 ile en yüksek payı alan 10. şehir olan bu kent, aynı zamanda nüfusa göre de Türkiye’nin 7. büyük kenti. 169 ülkeye 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor ve ihracatının payı da ithalatının payından fazla. Hal böyle olunca kentteki iş insanlarının uygun finansman arayışı büyük. Bu nedenle temelleri bu şehirde atılan Akbank’ın düzenlediği toplantıya da katılım yoğundu. Öyle ki, 50 yılı aşkın süredir Akbanklı olan müşterilerin de katıldığı ‘Birlikte Geleceğe Buluşmaları’ etkinliğinde, iş dünyasına sunulan finansman çözümleri masaya yatırıldı. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’ın taleplerine bankanın yöneticileri yanıt verdi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür’ün açılış konuşmasında verdiği mesajlar da çoğunlukla bu talebe yönelik oldu. “Akbank olarak Adana’nın hızlı ekonomik kalkınmasında ve ihracat potansiyelinin daha da artırılmasında her zaman yanınızdayız” mesajı veren Gür, “Büyüme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için buradayız ve işlerinizi daha da kolaylaştırmak hedefiyle elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Sahadan gelen bir bankacı olarak, ben de sahada olmaya ve paydaşlarımızla ilişkimizi sağlamlaştırmaya devam edeceğim” dedi.

Haberin Devamı

‘ETKİ YARATMANIN PEŞİNDEYİZ’

Son dönemde iş dünyasının dilinden düşmeyen bir ifade de ‘sürdürülebilirlik.’ Bu konuya özellikle vurgu yapmak istediğini belirten Gür, sürdürülebilirliği sadece çevre ile sınırlamadıklarını; ‘insana dokunan ve hayatın her alanını kapsayan’ bir stratejiyle ilerlediklerini söyledi ve şöyle dedi: “Bu bilinçle, sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, insan ve toplum, iklim değişikliği başlıkları altında şekillendirdiğimiz stratejimizle etkili işlere imza atıyoruz. Akbank Gençlik Akademisi çatısı altındaki faaliyetlerimize sürdürülebilirliğin her alanında çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz etki yaratmanın, fayda yaratmanın peşindeyiz. Biz her alanda var olmanın, ülkemize en büyük değeri sağlamanın peşindeyiz.”

Haberin Devamı

Bu kapsamda, Türkiye’nin kalkınma ve gelişim odaklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdiklerini; firmaları yeşil ve dijital dönüşüme yönelik ürün ve hizmetlerle desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Gür, “Bu alandaki ortak çalışmalarımızın şirketlerimizi daha dirençli, daha rekabetçi hale getireceğine, ülkemizi de uluslararası arenada daha güçlü kılacağına eminiz” ifadelerine yer verdi.

‘ÜLKEMİZE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

AKBANK Genel Müdürü Kaan Gür’ün vurgu yaptığı noktalardan biri ise Akbank’ın yatırımlarına yönelik oldu. Kaan Gür, “Her yerde varız: Geleneksel bankacılıkta ülke ekonomisine yaptığımız katkıdan kripto alım-satım platformuna kadar her alanda varız. Teknoloji yatırımlarımıza da son hızla devam ediyoruz. Yapılan yatırımlar ve yapmayı planladığımız yatırımların toplamı 1.3 milyar dolar. Yüzde 100 Türk sermayeli bir banka olarak ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.