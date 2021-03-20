Bilişim sektöründe ücretler yüzde 76.4 arttı

Sigortalı ücretli çalışanların artışı yüzde 6.2 olurken, esnaf sayısında yüzde 0.8 artış oldu, çiftçi siyasında ise yüzde 8.9 düşüş görüldü. Alt sektörlerde insan sağlığı hizmetleri 262 bin ile çalışan sayısını en çok artıran sektör oldu. Bu sektörü 258 bin artışla bina inşaatı ve 53 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörleri izledi.

Aralık 2020 itibariyle, yıllık, oransal olarak, istihdamı en çok düşen sektör bilgi hizmet faaliyetleri oldu. Bu sektördeki sigortalı ücretli çalışan sayısında yüzde 56.5 düzeyinde düşüş oldu. Bu sektörü, yüzde 52.7’lik küçülmeyle ev içi çalışanların faaliyetleri izledi. Sanat ve eğlence sektöründe de yüzde 16.2’lik istihdam daralması oldu. Ortalama günlük kazançlar açısından ise en yüksek artış, istihdamı en çok daralan ‘bilgi hizmet faaliyetlerinde’ oldu. Bilgi hizmet faaliyetlerinde ortalama günlük kazançlar yüzde 76.4 artarken, kumar ve müşterek bahis faaliyetlerinde günlük kazanç yüzde 39.2 arttı. Spor, eğlence ve dinlence faaliyetlerinde de, ortalama günlük kazançlar yüzde 36.4 arttı.

BİNGÖL’DE KADIN İSTİHDAMI YÜKSELDİ

2020 yılında kadın çalışan sayısı iki ilde düştü. Bunlar Karabük ve Hakkâri oldu. Sayı olarak bakıldığında ise, kadın istihdamında artış görülen illerin başında 46 binlik artışla İstanbul geldi. İstanbul’u 15 binlik artışla İzmir ve Kocaeli ve 9 binlik artışla Bursa ve Ankara izledi. Oransal olarak ise, 2020 yılında, kadın istihdamını en çok artıran il Bingöl oldu. Bingöl’de kadın istihdamı yıllık yüzde 18.5, Mardin’de yüzde 15.6, Batman’da yüzde 14.2 arttı. Kırıkkale’de de yüzde 13.3 oranında artış oldu.

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