Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) raporuna göre, 2020 sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) katılımcı sayısı 12.6 milyona ulaştı. TKYD açıklamasına göre, Dernek, Ocak 2021 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler’e ‘Emeklilik Yatırım Fonları Performans Raporu’ hazırlattı. Rapora göre, Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonları’nın ağırlıklı ortalama net getirisi, son 5 yılda TÜFE’nin 95 puan, son 10 yılda 139 puan ve BES’in başladığı 2004’den beri ise 414 puan ile TÜFE’nin üzerinde getiri elde etti. 2020’de emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi enflasyonun 17 puan üzerinde gerçekleşti.

171 MİLYAR TL BÜYÜKLÜK

BES, katılımcılarının 6.9 milyonu Gönüllü BES ve 5.7 milyonu Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) yer aldı. 2020 sonu itibarıyla BES’te portföy büyüklüğü yaklaşık 171 milyar lira oldu. Bu büyüklüğün 160 milyar liralık kısmı gönüllü BES, 11 milyar liralık kısmı ise OKS’de yer aldı. Gönüllü BES portföy büyüklüğü 2019 sonuna göre yüzde 34 büyüme kaydetti. OKS portföy büyüklüğü 2019 sonundaki 8.2 milyar liralık değerinden Aralık 2020 sonunda 11 milyar liraya ulaşarak yüzde 38 arttı.

MEVDUATTAN FAZLA

2020 için yapılan incelemelere göre OKS fonlarının değişken ve değişken katılım kategorilerinde TÜFE’nin üzerinde getiri sağladığı görüldü. En yüksek ağırlıklı ortalama net getiri yüzde 45.8 ile değişken katılım fonları kategorisinden elde edildi. Bu kategorinin getirisi, enflasyona göre 31 puan yüksek oldu. En düşük ağırlıklı ortalama net getiri ise yüzde 10.3 ile başlangıç katılım fonlarının getirisi olup enflasyonun yaklaşık 4 puan altında gerçekleşti. Rapora göre, mevduat faiz oranları ve Gönüllü BES emeklilik fonları için stopajdan arındırılmış getiriler ile yapılan incelemede fonların vergi sonrası getirisi mevduat faiz oranı ile karşılaştırıldığında, tüm alt dönemler için ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduat faizlerinin üzerinde olduğu görüldü. 2020 ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduatın 21.7 puan üzerinde konumlandı.



BİRİKİME VERİLEN ÖNEM ARTACAK

Açıklamada, 2020’de öne çıkan başlıklara ilişkin şunlar kaydedildi: “2020’nin ilk altı ayında salgının tırmanışa geçmesi ile beraber bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısında düşüşler yaşandı. Düşüşlerdeki sebebin yeni girişlerdeki düşüş olduğu tespit edildi. Pandemi döneminin kişilerin tüketim ve harcama alışkanlıklarını değiştireceği ve önümüzdeki dönemlerde birikime verilen önemin artacağı düşünülüyor. Birikimlerini yönelteceği en önemli alanlardan birisinin bireysel emeklilik sistemi olacağı öngörülüyor. 2020’de BES çok konuşulan konulardan oldu. Özellikle 2022 başında devreye alınması beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), gündeme gelmeye başladı. TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulanıyor. TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlanıyor.”