BDDK’ya şikayette ‘deprem’ etkisi... 2023’te 228 bin başvuru geldi dolandırıcılık şikâyetleri 18 bini buldu

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BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2023 yılı faaliyet raporunda finansal tüketicinin korunmasına ilişkin faaliyetler hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporuna göre BDDK’ya 2021 yılında 198 bin 626 şikâyet geldi. 2022 yılında şikâyet sayısı 210 bin 404’e çıkarken, 2023 yılında da 228 bin 334’e yükseldi. Raporda, başvuru sayısındaki artışa yönelik olarak, “6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketinin ardından, özellikle “Doğal Afet – Depremzedelerin / Sel Mağdurlarının Talepleri” başlığı altında (bireysel kredi öteleme / yapılandırma / erteleme”, “kredi kartı ve KMH limitleri” ve “sigorta / DASK işlemleri) konulu başvurularda yaşanan artış 2023 yılında Kuruma intikal eden şikâyet sayısında bir önceki yıla kıyasla gözlenen yüzde 8.5 oranındaki artışta etkili olmuştur” denildi.

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DEPREMDE SAYI ARTTI

Faaliyet raporunda aylara göre şikâyet başvuru sayıları da verildi. Bu tabloda da yaşanan deprem felaketinin ardından mart ayında 26 bin 834 ile en yüksek başvurunun yapıldığı görüldü. Ocak ayında 18 bin 722 şikâyet başvurusu yapılırken, şubatta 15 bin 868, martta 26 bin 834, nisanda 21 bin 781, mayıs ayında 23 bin 178, haziranda 19 bin 550, temmuzda 18 bin 13, ağustos ayında 20 bin 208, eylül ayında 16 bin 990, ekim ayında 16 bin 496, kasımda 16 bin 305 ve aralık ayında da 14 bin 389 başvuru yapıldı.

BİREYSEL KREDİ ŞİKÂYETLERİ İLK SIRADA

Toplam şikâyet başvuruları içinde bireysel kredilerle ilgili şikâyetler 40 bin 832 ile ilk sırada yer aldı. Banka ve kredi kartları ile ilgili şikâyetler 38 bin 842 ile ikinci sırada, mevduat/katılım fonu işlemleri 32 bin 505 ile üçüncü sırada yer aldı. Kuruma gelen başvuruların konularına göre dağılımı incelendiğinde, 2023 yılında BDDK’ya gelen toplam 228 bin 334 adet şikâyet başvurusunun yüzde 17.9’unun “Bireysel Krediler”, yüzde 17’sinin “Banka ve Kredi Kartları”, yüzde 14.2’sinin “Mevduat / Katılım Fonu İşlemleri” konu başlıklarında gelmiş olduğu görüldü. Doğal afet/depremzedelerin/sel mağdurlarının talepleri 26 bin 80 ile dördüncü sırada yer aldı. Tasarruf finansman şirketleri ile ilgili 7 bin 729 şikâyet başvurusu gelirken, kredili mevduat işlemleri ile ilgili de 3 bin 402 başvuru yapıldı.

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56.4 MİLYON LİRA CEZA

BDDK’nın faaliyet raporunda, bireysel nitelikte ürün ve hizmetlerle ilgili ihbar, şikâyet ve başvurular ile adli makamlarca Kuruma ulaştırılan inceleme taleplerinin Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından denetime konu edildiği kaydedildi. Raporda, “Denetim faaliyetleri kapsamında, 2023 yılında 134 adet rapor ve 24 adet mütalaa düzenlenmiş, 57 adet müzekkere Kurul gündemine alınmış ve yapılan denetimler sonucunda 57 adet Kurul kararı alınmıştır. Bahse konu Kurul kararları ile bankalara ve banka dışı kuruluşlara toplamda 56 milyon 439 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır” denildi.