Bayramın yıldızları Bodrum, Antalya, Kapadokya ve Karadeniz turları... İşte bayram tatilinin faturası

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9 günlük bayram ve arkasından gelen ara tatil dönemine sayılı günler kaldı. Turizmciler için bu dönem adeta yaz sezonu için de bir gong niteliğinde. 2024 yaz sezonunun açılışı niteliğindeki bayram tatili nisan ayına denk geldi, yurtiçi ve yurtdışına taleplerin odak noktası kültür turizmi oldu. Turizmciler kültür turlarında yurtiçinde Karadeniz Bölgesi ve Kapadokya’ya; yurtdışında ise vizesiz bölgelere talebin yoğun olduğunu belirtiyor. Peki bu bayram tatilinde hangi turlar ve hangi bölgeler daha çok tercih edilecek, hangi tercih ne kadara mal olacak?

TATİL ARAMALARI ARTTI

Neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya, tatil aramalarının arttığını belirtti. Sivrikaya, “Bodrum, Fethiye, Antalya, Marmaris ve Kapadokya Ramazan ayı başlangıcından bu yana en çok tatil araştırması yapılan bölgeler oldu. Özellikle bungalovlar, her şey dahil oteller aramalarda ön plana çıkıyor. Pansiyon ve apart türünde aramalar da daha uygun bütçeli tatil yapmak isteyenlerin yöneldiği tercihler olarak üst sıralarda yerini alıyor. Tatil bütçelerindeki ulaşım payını küçük tutup tatile daha fazla para ayırmak isteyenler yaşadıkları kentlere yakın bölgeleri tercih edecek. İstanbullular için Ağva ve Şile gözde olurken, İzmir için Çeşme ve Seferihisar, Ankaralılar için de Fethiye geliyor” bilgisini verdi.

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750 LİRAYA DA 797 EURO’YA DA TUR VAR

Hürriyet okurları için kültür turlarının fiyatlarını derledik.

Bir gece konaklamalı Kapadokya turları 3 bin 200 lira, Eskişehir turları 3 bin lira, Abant Gölü turları 2 bin 699 lira, Yedigöller turları ise 4 bin 699 lira olarak öne çıktı.

İki günlük Salda ve Alaçatı turları 2 bin 989 lira, Gökçeada-Bozcaada turu 3 bin 299 lira, Assos ve Bozcaada turları 3 bin 899 liraya satılıyor.

Kapadokya’da 2 gece 3 gün konaklamalı turlar da ortalama kişi başı 4 bin 699 liradan başlıyor.

İki gece üç gün konaklamalı, otobüsle Batı Karadeniz turları kişi başı 3 bin 500 liradan başlıyor.

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Dört gece beş günlük Batum turu ise kişi başı 7 bin 249 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

İstanbul çıkışlı günübirlik Edirne, Cumalıkızık, Yedigöller, Abant, Sapanca, Şile turları kişi başı 750 ila 850 lira arasında fiyatlarla satılıyor.

Yurtdışı turlarında ise bir gece konaklamalı Selanik-Kavala turu kişi başı 79 Euro’dan başlıyor. Altı günlük Balkanlar 449 Euro, sekiz günlük Balkanlar turu ise 529 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

İtalya’ya yedi günlük tur 599 Euro. Yine yedi gün Benelüx - Paris Turu 649 Euro’dan, üç gecelik Prag turu ise 797 Euro’dan başlıyor.

HER ŞEY DAHİL 11 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

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Bayramın nisan ayına denk gelmesiyle otel fiyatları sezon ortasına göre daha erişilebilir fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

Antalya’da 5 yıldızlı otellerde her şey dahil 2 kişi için dört gece beş günlük konaklama ücreti ortalama 11 bin liradan başlıyor, bölgenin en pahalı otelinde ise fiyatlar 350 bin liraya kadar yükseliyor.

Bodrum’da 5 yıldızlı otellerde iki kişi için her şey dahil dört gecelik konaklama ortalama 18 bin liradan başlıyor, 90 bin lirayı buluyor.

Marmaris’te ise 5 yıldızlı otellerde 2 kişi için dört gece konaklama ortalama 20 bin lira ile 38 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca oda kahvaltı seçeneği ile iki kişi dört gece için ortalama 8 bin liraya butik oteller bulunuyor.

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Fethiye’de ortalama iki kişi için dört gece 10 bin liraya konaklama yapılırken, 5 yıldızlı otellerde en düşük fiyat ortalama 18 bin liradan başlıyor, en pahalı otelde konaklamanın bedeli 100 bin liraya yaklaşıyor.

Bayramda en çok talep gören bölgelerden Kapadokya’da ise oda kahvaltı seçenekli oteller bulunuyor. Burada iki kişi için dört gece beş günlük fiyatlar en düşük 7 bin lira seviyesinde. Bölgenin en pahalı otellerinde ise dört gecelik fiyatlar 181 bin liraya kadar çıkıyor.

Kıbrıs’ta ise 5 yıldızlı otellerde iki kişi için dört gecelik fiyatlar 27 bin liradan başlıyor. 4 yıldızlı otellerde ise minimum fiyatlar 14 bin lira seviyesinde. Bölgenin ultra her şey dahil seçenekli otellerinde dört gece iki kişi kalmak istenirse de 36 bin lira ile 100 bin lira arasında ödenmesi gerekiyor.