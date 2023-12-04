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Baykar 100 firma arasında en hızlı gelir artışı gerçekleştirdi

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#Baykar Teknoloji#İHA#SİHA
Baykar 100 firma arasında en hızlı gelir artışı gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 15:29

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar "Savunma sanayisinde dünyanın ilk 100 firması arasında en hızlı gelir artışına sahip savunma sanayi firması haline geldik" dedi.

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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi şirketlerinden Baykar Teknoloji, dünyadaki ilk 100 savunma sanayi şirketi arasında en hızlı gelir artışına sahip olan firma haline geldi.

Dünya savaş doktrinini değiştiren İHA ve SİHA'ların üreticisi olan Baykar Teknoloji'nin başarıları hem savaş sahasında hem de küresel anlamda devam ediyor.

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Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar "Başarının sırrı teknolojik odaklanmada. Bayraktar TB2 SİHA gibi yüksek teknolojiye sahip tek bir ürünü dünyanın en iyisi olacak şekilde geliştirerek başarı sağlıyoruz. Onlarca vasat seviye ürün yapacağımıza sadece bir tane niş ürüne odaklanarak dünyanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Baykar 100 firma arasında en hızlı gelir artışı gerçekleştirdi

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"İLK 100 FİRMA ARASINDA EN HIZLI GELİR ARTIŞINA SAHİP OLDUK"

Bayraktar "Savunma sanayisinde dünyanın ilk 100 firması arasında en hızlı gelir artışına sahip savunma sanayi firması haline geldik.

2022 yılında ise satışların yüzde 85'i ihracattan kaynaklandı. 2023 yılında ise ihracat gelirinin toplam satışlar içerisinde yüzde 90'dan fazla olmasını bekliyoruz.

Bu başarıyı yeni platformlarımızla daha ileri noktalara taşıyacağız.

Baykar 100 firma arasında en hızlı gelir artışı gerçekleştirdi

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#Baykar Teknoloji#İHA#SİHA

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