Bakan Uraloğlu: Doğu-Batı Orta Koridor'da mesafe alındı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin maliyetinin 15-20 milyar dolar olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Doğu-Batı Orta Koridorda mesafe alındı. Bizim için çok kıymetli olan Kuzey-Güney kalkınma yolu baktığınızda. Denizden gelen tüm malların, karadan gelebilecek malları havalimanından Bağdat'a oradan Türkiye, Avrupa, Orta Asya'ya gidecek koridor üzerinde çalışıyoruz.

Irak kazmayı alıp bugün başlayalım görüşündeler. İşletmesine kadar detaylı görüşmeler oldu. Beraberimdeki heyeti Irak'ta bırakarak görüşmeleri sürdürdük. BAE Kalkınma Bakanı, kalkınma yolundaki ortaklarımızdan biri o. Katar'da da hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Coğrafyada taşınan yüklerin yüzde 90'ı karayoluyla taşınıyor. Belgelerin düzenlemesiyle ilgili net çalışmamız var. Bölge ülkelerinin buna katılımını sağlayacağız. Demiryolu taşımasıdır. Gümrükleme ve diğer işler hakkında görüşmelerimiz oldu.

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Kalkınma Yolu projesinin maliyeti 15-20 milyar dolar olacak. Çok hızlı şekilde yapılması lazım. Irak'ın Kuzeyi'ndeki yer hariç sorun yok. Fav Limanı'nın ilk fazı 2025 yılında faaliyete geçecek.