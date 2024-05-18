Bakan Uraloğlu: Dev yatırımları hayata geçiriyoruz

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye Batı Kavşağı açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Osmaniye Milletvekili Derya Yanık'ın katılımıyla yapıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız etkin ulaştırma politikaları ile ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olması için dev yatırımları hayata geçiriyoruz. Bu noktada 2002 yılı sonrasında ulaşım alanında çok büyük işlere imza attık. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 4,5 kat artırarak 29 bin 405 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, bugün 77 şehrimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımız ise 3 bin 726 kilometreye ulaştı" diye konuştu.

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YILLIK 68 MİLYON LİRA TASARRUF

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun, Avrupa sınırlarından başlayıp İstanbul ve Ankara üzerinden Doğu Akdeniz ile Güneydoğu’ya uzanan otoyol ağının önemli bir kesimini oluşturduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bugün açılışını yaptığımız Osmaniye Batı Kavşağı yapım işinin de bünyesinde yer aldığı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ve Toprakkale-İskenderun otoyolunun 213 kilometrelik kesiminin üstyapısını yeniliyoruz. Osmaniye’nin söz konusu otoyolumuzla bağlantısı sadece Osmaniye Doğu Kavşağı ile sağlanıyordu. Ama şehrin hızla genişlemesi, araç sahipliği ve trafiğin artması nedeniyle şehir merkezinden otoyola ikinci bir bağlantı hattına ihtiyaç duyduk ve bu kapsamda Osmaniye Batı Kavşağı’nı hayata geçirdik. Projemiz kapsamında 66 metrelik köprümüzü ve toplam 3,8 kilometrelik bağlantı yollarını inşa ettik. Osmaniye Batı Kavşağı ile hızla büyüyen şehrin batı kesiminin otoyola en kısa ve en hızlı erişim imkanı tesis etmiş olduk. Mersin-Adana yönünden gelen trafiğin şehrin batısına ulaşmak için katettiği mesafeyi 4 kilometre kısalttık. Böylece zamandan 15,9 milyon lira, akaryakıttan 52,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 68 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3,514 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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'HIZLI TRENLE TANIŞTIRACAĞIZ'

Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Osmaniye gibi depremden etkilenen illerde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayacak toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Osmaniye Akyar'da bin 820 kalıcı konutun ulaşımı için 887 milyon liralık proje bedeliyle 7,1 kilometre uzunluğunda yol yapımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar 6,6 kilometrelik kesimi bitirmeyi hedefliyoruz. Osmaniye’nin ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz projeler elbette kara yolu ile sınırlı değil. Ülkemizde yapımı devam eden en önemli demir yolu projelerinden biri olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile Osmaniye’yi de hızlı tren ile tanıştıracağız. Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi 312,5 kilometreye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Osmaniye’nin aydınlık geleceği için birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi.