Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan 81 milyon yolcu hizmet aldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün yılın 8 ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük trafiği verilerini değerlendirdi.

Ağustosta 88 bin 318'i iç hatlar, 97 bin 333'ü dış hatlar olmak üzere, üst geçişlerle birlikte toplam 231 bin 699 uçak trafiğine ulaşıldığını belirten Uraloğlu, uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttığını kaydetti.

Uraloğlu, ağustosta havalimanlarında iç hat yolcu sayısının 9 milyon 185 bin 551, dış hatlarda ise 15 milyon 976 bin 82'ye ulaştığına işaret ederek, "Transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 25 milyon 191 bin 905'e yükseldi. Yolcu sayımızda 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 1,9 artış yaşanmış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise ağustosta iç hatlarda 92 bin 886 ton, dış hatlarda 400 bin 298 ton olmak üzere 493 bin 184 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

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UÇAK TRAFİĞİ 8 AYDA 1,5 MİLYONU AŞTI

Yılın 8 aylık döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 607 bin 322, dış hatlarda 581 bin 532 olduğunu aktaran Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 538 bin 183 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizdeki havalimanlarımız iç hatlarda 64 milyon 700 bin 23, dış hatlarda ise 90 milyon 64 bin 564 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 154 milyon 930 bin 677 kişi havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 6,9, dış hatlarda yüzde 9,7 arttı. Toplam yolcu trafiğinde de yüzde 8,4 artış gerçekleşti."

Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının iç hatlarda 597 bin 622 ton, dış hatlarda 2 milyon 635 bin 831 ton olduğunu bildirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yük ve kargo miktarının yüzde 11,6 arttığını vurgulayan Uraloğlu, toplamda 3 milyon 233 bin 453 ton taşıma gerçekleştiğini kaydetti.

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İSTANBUL HAVALİMANI 8 AYDA 53,4 MİLYON YOLCU TAŞIDI

İstanbul Havalimanı'nda ağustosta iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 224, dış hatlarda 35 bin 709 olmak üzere toplam 46 bin 933'e ulaştığını belirten Uraloğlu, "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 733 bin 456, dış hatlarda 5 milyon 988 bin 87 olmak üzere toplamda 7 milyon 721 bin 543 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 1 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda 8 ayda iç hatlarda 80 bin 197, dış hatlarda 266 bin 398 olmak üzere toplamda 346 bin 595 uçak trafiği gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, "İç hatlarda 11 milyon 658 bin 410, dış hatlarda 41 milyon 751 bin 726 olmak üzere toplamda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet sunuldu. 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DA YOLCU TRAFİĞİ ARTTI

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak trafiğine ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"İç hatlarda 9 bin 774, dış hatlarda 11 bin 694 olmak üzere toplamda 21 bin 468 uçak trafiği gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 832 bin 216, dış hatlarda 2 milyon 36 bin 130 olmak üzere toplamda 3 milyon 868 bin 346 oldu. 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 4 artış gösterdi."

Söz konusu havalimanında, yılın 8 aylık döneminde iç hatlarda 74 bin 703, dış hatlarda 85 bin 991 olmak üzere toplamda 160 bin 694 uçak trafiği gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, iç hatlarda 13 milyon 172 bin 953, dış hatlarda ise 14 milyon 343 bin 972 olmak üzere toplam 27 milyon 516 bin 925 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

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Uraloğlu, ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 7, yolcu trafiğinin ise yüzde 14 arttığını vurguladı.

Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarının 8 ayda toplam 80 milyon 927 bin 61 yolcu taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, bu sayının Türkiye nüfusunun yüzde 95'ine karşılık geldiğini kaydetti. Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağustosta 2 bin 628, 8 aylık süreçte ise 18 bin 652 uçak trafiğinin gerçekleştiğini vurguladı.



TURİZM MERKEZLERİ HAVALİMANLARINDA 8 AYDA 41 MİLYON YOLCU AĞIRLANDI

Uraloğlu, ağustosta turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 12 milyon 400 bin 691, dış hatlarda 29 milyon 71 bin 876'yı bulduğunu, uçak trafiğinin ise iç hatlarda 97 bin 420, dış hatlarda 182 bin 298 olarak gerçekleştiğini belirtti.

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Söz konusu havalimanlarında yılın 8 aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiğinin 41 milyon 472 bin 567'ye ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 4 milyon 538 bin 675, dış hatlarda 3 milyon 193 bin 836 olmak üzere toplam 7 milyon 732 bin 511 yolcuya hizmet verildiğini aktardı.

Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısının 4 milyon 465 bin 529, dış hat yolcu sayısının 21 milyon 503 bin 67 olmak üzere toplam 25 milyon 968 bin 596 olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 327 bin 883, dış hatlarda 2 milyon 602 bin 96 olmak üzere toplam 3 milyon 929 bin 979 yolcuya, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise iç hatlarda 1 milyon 743 bin 387, dış hatlarda 1 milyon 379 bin 109 olmak üzere toplamda 3 milyon 122 bin 496 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 325 bin 217, dış hat yolcu sayısı 393 bin 768 olmak üzere toplamda 718 bin 985 olarak gerçekleşti.”