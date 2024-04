Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız

Haberin Devamı

Airbus ve Rolls-Royce iş birliği ile hayata geçirilecek olan Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı lansmanı Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi Vip Toplantı Salonu’nda yapıldı. Programa, Airbus ve Rolls-Royce üst yönetiminin yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Rolls Royce CEO’su Tufan Ergin Bilgiç, Airbus CEO’su Guillaume Faury, Türk havacılık ve uzay şirketlerinin temsilcileri, İngiltere Başkonsolosu, Fransa ve İspanya’nın da müsteşarları katıldı. Türk Hava Yolları, Aralık 2023’te verdiği 150 adet A321neo ve 80 adet A350 kesin uçak siparişini Airbus ve Rolls-Royce ile kutlamak üzere İstanbul’daki genel merkezinde bir araya geldi. Yapılan ortaklık doğrultusunda Rolls-Royce, potansiyel bir bakım, onarım ve revizyon (MRO) operasyonunun kurulması ve daha fazla tedarik zinciri çözümleri dahil olmak üzere, Türkiye’de bir dizi endüstriyel girişimin uygulanması konularında araştırmalara başlayacak. Bu girişimler ile Türk Hava Yolları’nın büyüme hedeflerinin desteklenmesi, Türk havacılık endüstrisinin daha güçlü hale getirilmesi ve geliştirmesi amaçlanıyor.



“ÜLKEMİZİN HAVACILIK ALANINDAKİ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALINDI”



Uraloğlu programda yaptığı konuşmasında, "Türk Hava Yolları’nın Airbus firmasından 80 adedi kesin ve 25 adedi satın alma hakkı olmak üzere toplam 105 adet A350 tipi ve 150 adedi kesin 100 adedi satın alma hakkı olmak üzere toplam 250 adet A321NEO tipi uçağın satın alım anlaşmasını imzaladılar. Rolls-Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya vardı. Ayrıca, söz konusu uçak alımları kapsamında Airbus ve Rolls-Royce ile Rekabetçi Endüstriyel İş Birlikleri konusunda da müzakereler yapıldı. Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls-Royce arasında ülkemize yeni iş paketleri getirilmesi, yerli havacılık servis sağlayıcıları ve parça üreticilerini bu firmalarla buluşturarak ülkemizin havacılık alanındaki üretiminin artırılması konusunda mutabık kalındı” dedi.



“131 ÜLKEDE 346 NOKTAYA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”



2002 yılından sonra havacılığı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamı oluşturduklarının altını çizen Uraloğlu, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanları inşa ettiklerini söyledi. İç hatlardaki aktif havalimanı sayısını 26’dan 57’ye yükselttiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61’e çıkaracağız. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısının ise 81’den 174’e çıkararak 2002 yılında dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık” şeklinde konuştu.



“UÇUŞ SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 14,9 ARTIŞ GÖSTERDİ”



Geçen sene 57 havalimanında 214 milyon insanın yolculuk yaptığının altını çizen Uraloğlu, “Yolcu trafiğinde; İstanbul Havalimanımız, Avrupa’da 1’inci, dünya’da 7’inci, Antalya Havalimanımız; Avrupa’da 10’uncu dünya’da 41’inci, Sabiha Gökçen Havalimanımız ise; Avrupa’da 11’inci, dünya’da 43’üncü sırada yer aldı. Avrupa birincisi olan İstanbul Havalimanımız da günlük ortalama bin 386 uçuş gerçekleşiyor. Avrupa’da ilk kez İstanbul Havalimanımız da hayata geçirilecek 3 paralel pist ile aynı anda 3 uçağın inip kalkması sağlanacak. Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanının bir daha birinciliği kaptırmayacağına emin olabilirsiniz. Ayrıca Türk hava sahamızda 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19’a yükseldi. Yani, 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti” diye konuştu.



“TÜRK HAVA YOLLARI DÜNYAYI KANATLARI ALTINA ALMIŞ BULUNUYOR”



Türk Hava Yolları’nın 20 Mayıs 1933’te 5 uçak ve 30’dan az çalışanla başlayan serüveninin bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam ettiğini belirten Uraloğlu, “Türk Hava Yolları’nın bugün dünya sivil havacılık sektöründe dünya devleriyle yarışır bir konuma gelmesindeki bu sıra dışı başarının altında az önce sizlere anlattığım gerçekler ve yönetici kadrosundan pilotuna, teknisyeninden kabin ve kokpit ekibine Türk Hava Yolları bünyesinde geçmişten günümüze çalışan binlerce Türk Hava Yolları çalışanın gayretleri ve emekleri ile Türk Hava Yolları’nın yıllardır tıkır tıkır çalışan kusursuz organizasyonu yatıyor. Tüm bunlar sayesinde de Türk Hava Yolları, 91 yıllık bilgi birikimi, modern altyapısı ve 440 uçaklık zengin filosuyla bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor” dedi.



“THY HAVA KARGO HİZMETLERİYLE, GEÇEN YIL TAŞIDIĞI ÜCRETLİ KARGO MİKTARINI YÜZDE 16 ARTIRDI"



Havacılık sektöründe büyük hedefleri olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu hedeflere kısa sürede ulaşabilmek için yöneticilerinden teknisyenine tam anlamıyla kenetlenmiş bir Türk Hava Yolları emin adımlarla yoluna devam edecektir. Hiç şüphesiz Türkiye’nin en büyük markası olan Türk Hava Yolları, 85 milyon insanımızın gurur kaynağıdır. Sizlerin bu motivasyonla çalışarak önümüzdeki hedefleri yakalayacağınıza eminim. Unutmayalım ki Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gökyüzündeki en güçlü temsilcisi Türk Hava Yolları’dır. THY, 24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağıyla 133 ülkedeki 364 noktada sunduğu hava kargo hizmetleriyle, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını yüzde 16 artırdı. Turkish Cargo’da, Ayeta verilerine göre 2023’te dünyanın en büyük 4. Hava kargo taşıyıcısı oldu. Ayrıca, THY 2023 yılında Apex ve Skytrax gibi kuruluşlardan önemli ödüller almayı sürdürdü. Hiç şüphesiz Türk Hava Yolları ülkemizin en değerli markasıdır. Yeni hamleleriyle bu başarısını sürdürmeye devam edecektir. Bu markayı çok iyi korumak ve geliştirmek 85 milyon olarak hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.



“İSTANBUL HAVALİMANI 2023’TE UÇUŞ SAYISI BAKIMINDAN AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU”



İstanbul Havalimanının her yıl yeni rekor ve başarılarla havacılık sektörü hizmetine devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, “2022’de toplam 64 milyon 518 bin 73 yolcunun kullandığı havalimanımızda yüzde 18’lik bir artışla 2023 yılında 78 milyon yolculuk oldu. İstanbul havalimanımız 2023’te uçuş sayıları açısından Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları da İstanbul Havalimanımız ile birlikte artık dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla yürümektedir” dedi.



“TÜRK HAVA YOLLARI TÜRK EKONOMİSİNE 56 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI”



THY'nin ekonomiye 56 milyar dolar kazandırdığını belirten Uraloğlu, “Bu nedenle Türk Hava Yolları’nın global pazardaki rekabet gücünü daha da artırmak zorundayız. Biliyoruz ki Türk Hava Yolları, kıtalararası yolcu akışından daha büyük pay almak için de hem Avrupa hem de Orta Doğu menşeli dev havayolu firmalarıyla kıyasıya rekabet ediyor. Bu rekabet kapsamında Türk Hava Yolları uçak filosunu da her daim genç tutmayı planlıyor. Türk Hava Yolları tedarik zinciri, turizm ve diğer dolaylı katkılar ile Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar kazandırdı. 2024 yılı hedefimiz ise 63 milyar dolar. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık plan kapsamında da bu katkının 144 milyar dolar olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.



“İSTANBUL HAVACILIK ALANINDA GLOBAL BİR ULAŞIM ÜSSÜ OLDU”



Uraloğlu, Türk Hava Yollarının 2033 yılına kadar Uçak filosu büyüklüğünü 813’e, Yolcu sayısını 171 milyona, kargo miktarını ise 3,9 milyon tona taşımayı hedeflediğini belirterek, “Dijitalleşme hususunda havayolları arasında dünyada ilk 3 içerisine girmeyi ve Karbon Nötr Havayolu olmayı planlıyor. Bahsettiğim hedefler ve hem ülkemiz havayolu sektörü hem de Türk Hava Yolları adına paylaştığım istatistikler iki şeyi ortaya koyuyor. Türk Hava Yolları hızla büyüyen bir hava yolu şirketi ve İstanbul da havacılık alanında global çapta önemli bir ulaşım üssü oldu” şeklinde konuştu.



“REKORLARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM”



Türk Hava Yolları ile Airbus ve Rolls-Royce firmalarının karşılıklı kazanımlara dayanan uzun soluklu bir geçmişleri olduğunu belirten Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Aramızda bulunan Airbus ve Rolls-Royce’un kıymetli yöneticileri sizler de bunları çok iyi biliyorsunuz. Bu uzun süreli ilişkiler elbette karşılıklı güvenin sonuçları. İşte bu güven ortamını kazan-kazan ilkesine dayalı yeni hamle ve yatırımlarla taçlandırarak uzun dönemli iş birliklerimize yenilerini katmalıyız. Böylece havacılık alanında hep rekorlarla geride bıraktığımız son 22 yıl gibi 2024 yılında da sizlerin çabaları ve desteğiyle inşallah yine rekorlara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bu düşüncelerle Türk Hava Yolları ile Airbus ve Rolls-Royce Firmaları arasında imzalanan stratejik iş birliklerine dayalı niyet mektubunun şimdiden başta tüm paydaşları olmak üzere Türk havacılık sektörümüze ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”



“TÜRKİYE KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEBİLEN 11 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK”



Temmuz ayında uzaya fırlatılmaya hazırlanan TÜRKSAT 6A’nın yerlilik oranı 80’in üzerinde olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Havacılık sanayimiz, bugün üst düzey yöneticileri bizlerle birlikte olan Airbus ve Rolls Royce başta olmak üzere, birçok küresel uçak ve motor üreticisinin tedarik ortakları arasında yerini alıyor. Havacılık yapısallarında geçtiğimiz yıl bir milyar dolar ihracat hacmine ve 10 milyar dolar sözleşme büyüklüğüne ulaştık. Havacılık alanında kazandırdığımız tesislerle sanayimizin ihtiyaç duyduğu hassas dökümleri de ülke içerisinde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yeni bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek adına yeni projeler başlatacağız. Yeni nesil uydu geliştirmede küresel bir oyuncu olmayı, bölgesel konumlandırma ve zamanlama sistemimizi geliştirmeyi ve uluslararası bir uzay limanı kurarak uzaya erişimi güvence altına almayı hedefliyoruz. Yerli ve millî özgün hibrit roketimizle Ay Projesi’ni gerçekleştireceğiz. Uzun süren çalışmalar sonunda, bütün kritik alt sistemlerini yerli ve millî olarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A haberleşme uydumuzun üretimini tamamladık. Temmuz ayında uzaya fırlatmaya hazırlandığımız millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’nın yerlilik oranı 80’in üzerindedir. TÜRKSAT 6A’yı devreye aldığımızda, Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak” şeklinde konuştu.



“ÜLKEMİZİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ EKONOMİK BÜYÜKLÜKLERE TAŞIYACAĞIZ”



Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise “Bu bir birlikte büyüme, birlikte gelişme kazan kazan ilişkisi olacaktır. İki tarafta bundan çok memnun kalacaktır. Biz Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızın hem mal ihracatında hem hizmetler ihracatında gelişimi için kendi bakanlık bütçemizden yaptığımız destek çalışmaları, Eximbank kredileri, İGE kefalet çalışmaları ile yüze yakın destekleme modülleriyle ihracatçılarımızın yanındayız ve onların hizmetindeyiz. Bu işbirliği için de faydalı olabilecek en önemli iki programımızdan birisi küresel tedarik zinciri KTZ Yetkinlik Projesi desteklerimizdir. Tasarımdan gelişmeye, üretime ve tedarike varıncaya kadar bir destek programıdır. Yüzde 50 oranında 2 yıl süresince bu programa giren başarılı olan firmalara destek sağlıyoruz. 2024 yılı itibariyle de firma başına 42 milyon lira bir destek sunduk. Şu ana kadar 172 firma 180 projede bu destek programından yararlandı. Savunma ve havacılık sanayideki şirketlerde Bu programlara katılmaktadırlar. Değerli Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği Türkiye vizyonu ile ülkemizi çok daha güçlü ekonomik büyüklüklere taşıyacağız. Halkımızın refah düzeyinin, satın alma gücünün artmasını başaracağız. Türk Hava Yolları’nın şu ana kadar ki büyük başarısı ve itibarının önündeki 10 yıllık programla dünyada ilk üç arasına katılımını sağlayacak bu programda başarılı olmasını diliyorum” dedi.