Bakan Uraloğlu: 2035'te her 2 araçtan biri elektrikli olacak

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na bağlayacak ‘Kalkınma Yolu Projesi’nde gelinen son durumu paylaştı.

Bakan Uraloğlu, “Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak’a gelecek yükleri Avrupa’ya ulaştıracak ‘Kalkınma Yolu Projesi’nde çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizden geçen 2 bin 88 km demiryolu bağlantısı için 615 km yeni hat, 1.912 km karayolu koridoru içinse 320 km yeni otoyol yatırımı planladık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Uraloğlu konuşmasında, 2053 vizyonu kapsamında, hayata geçirilen ulaştırma ve lojistik sektörü projeksiyonları ile yatırımların planlandığını ifade etti. Bakanlık olarak temel faaliyet alanının insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Türkiye yüzyılında, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, ‘dünyada öncü olmak’ vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘6 MİLYAR DOLAR’ TUTARINDAKİ PROJELERİMİZİN YAPIMI DEVAM EDİYOR



Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ulaşım ve iletişim yatırımları başta olmak üzere her alanda hayata geçirilen hamlelerle Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını oluşturduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “2003-2023 yılları arasında ulaştırma ve haberleşme alanında, güncellenen emtia fiyatlarını dikkate aldığımızda 250 milyar dolar yatırım yaptık. Bugüne kadar 42 milyar dolar tutarında Kamu Özel İş Birliği projesini hayata geçirdik. 6 milyar dolar tutarındaki projelerimizin de yapımı devam etmektedir.” dedi.

KALKINMA YOLU PROJESİNDE 615 KM YENİ HAT VE 320 KM YENİ YOL YATIRIMI PLANLADIK



Bakan Uraloğlu, Avrupa’dan Körfez Bölgesi’ne kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan için potansiyel fayda sağlayacak ‘Kalkınma Yolu Projesi’nde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu proje, “Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak’a gelecek yükleri Avrupa’ya ulaştıracak. Ülkemizden geçen 2 bin 88 km demiryolu bağlantısı için 615 km yeni hat, 1.912 km karayolu koridoru içinse 320 km yeni otoyol yatırımı planladık.” açıklamalarında bulundu.

Haberin Devamı

ZENGEZUR KORİDORU İÇİN 224 KM’LİK KESİMİN İHALESİ YAPILDI



Bakan Uraloğlu ayrıca, Orta Koridorun güzergahlarından Zengezur Koridorundan geçecek demiryolunun Türkiye sınırlarındaki 224 km’lik kesiminin ihalesinin yapıldığını açıkladı.

‘SÜPER HIZLI TREN PROJESİ’ İLE ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA İNECEK



Komisyonda yaptığı sunumda demiryolu çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi’ vizyonuyla yeni demiryolu projelerine hızla devam ediyoruz.” dedi. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Proje 344 km olup, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak, trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz.” bilgisini verdi.

Haberin Devamı

2035’TE HER 2 ARAÇTAN BİRİ ELEKTRİKLİ OLACAK



Ulaşımda yüzyılda yapılmayan işlerin 21 yılda yapıldığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Köprülerde 21 yılın sonunda %146 artış göstererek 765 km uzunluğa ulaştık. Tünellerde de 21 yılın sonunda %1.350 artış göstererek 725 km uzunluğa ulaştık. Ülkemizin her bölgesinde ihtiyaçlar doğrultusunda bisiklet yollarının yapımını da gerçekleştiriyoruz. 2035 yılında her iki araçtan birinin elektrikli olması ve paylaşımlı seyahat oranının %14 olması beklenmektedir.” diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN REKOR BAŞARI; AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE



Bakan Uraloğlu, komisyonda yaptığı sunumda havayolu sektörüne ilişkin ulaşılan hedefleri paylaştı. Bakan Uraloğlu, “Ülkemiz, toplam yolcu trafiği sıralamasında; Avrupa ülkeleri arasında 2019 yılında 5. sıradan 2022 yılında 3. sıraya, Dünyada ise 10. sıradan, 6. sıraya yükselmiştir. İstanbul Havalimanı Avrupa’da 1., Dünya’da 7. sırada, Antalya Havalimanı Avrupa’da 10., Dünya’da 41. sırada, Sabiha Gökçen Havalimanı ise Avrupa’da 11., Dünya’da 43. sırada yer almıştır.” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakanlık satışa çıkardı! 148 arsa ihaleyle satılacak Haberi Görüntüle

İSTANBUL BOĞAZI’NI KULLANAN GEMİLERİN SAYISI ARTIYOR



Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazı’nda yaşanan trafiğe de dikkat çekti. Uraloğlu, “İstanbul Boğazını kullanan gemilerin her geçen yıl boyutu büyümekte, sayısı artmaktadır. Ulusal Otomatik Tanımlama Sisteminden alınan görüntüde görüldüğü üzere İstanbul Boğazı üzerinde çok yoğun bir gemi trafiği olduğu gözlenmektedir. Gemi geçişlerinde ortalama bekleme süresi 14 saati bulmakta, önümüzdeki yıllarda 4-5 gün olacağı tahmin edilmektedir.” diye konuştu.

GENİŞBANT İNTERNET HİZMETİ HER EVE ULAŞTIRILACAK



Haberleşme sektörüne ilişkin yapılan yatırımlarla önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 112 milyona, mobil abone sayımızın ise 102 milyona ulaşmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.



TÜRKSAT 6A UYDUSU HAZİRAN 2024’TE FIRLATILACAK



Haberleşme alanında önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Yerli ve milli imkanlar ile geliştirerek üretimini tamamladığımız Türksat 6A uydumuzu 2024 yılı haziran ayında fırlatmayı hedefliyoruz. Daha önce kapsamadığımız Hindistan, Tayland, Malezya gibi uzak coğrafyalara da hizmet verme imkanına ulaşacağız” ifadelerini kullandı.