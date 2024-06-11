Bakan Şimşek’ten cari açık yorumu: OVP tahmininin altında gelecek

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Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Bakan Şimşek, beklentilerden düşük gelen cari açığın, yılın kalanında toplam 24-27 milyar dolar aralığında seyredeceğini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34.7 milyar doların altında gerçekleşeceğini söyledi.

‘OLUMLU SEYİR DEVAM EDİYOR’

Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açığın nisanda 31.5 milyar dolara sınırlı yükseldiğini belirten Şimşek dış finansman girişlerindeki olumlu seyrin devam ettiğini söyledi.

Bakan Şimşek, geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1.5 milyar dolarlık net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5.8 milyar dolarlık net giriş olduğunu vurgulayarak, “Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90’dan yüzde 158’e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72’den yüzde 116’ya yükseldi. Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, nisan 2024’te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise, 497 milyon dolarlık açık kaydedildi.