Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün FATF tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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