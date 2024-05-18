Bakan Şimşek: Türk Yatırım Fonu'nu kuruyoruz

Haberin Devamı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu'nun açılış toplantısı İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu'nun Başkanı Kazakistanlı diplomat Bağdad Amreyev toplantının açılış konuşmasını yaptı. Amrayev, “Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu’nun açılış toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi büyük bir memnuniyet ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve tüm çalışma ekibine bu etkinliğin hazırlanmasında gösterdikleri özenli çalışma ve iş birliği için şükranlarımı sunmak isterim. Bugünün, Türk Dünyası’nda hayırlı çalışmaların yapılması için bir vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

"EN BÜYÜK AMACIMIZ, TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAKTIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de burada bir konuşma yaptı. Bakan Şimşek, “Bugün Fon'un operasyonel hale getirilmesine ilişkin ilk kararların alınacağı tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Türk Devletlerinin, 2024 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 178 milyon nüfusa ulaşarak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesi beklenmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde, Türk Yatırım Fonu'nu kurmaktaki en büyük amacımız, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır" dedi.

“TÜRK YATIRIM FONU’NU 500 MİLYON DOLAR KAYITLI SERMAYE İLE KURUYORUZ”

Fonun ekonomik rakamlarına ilişkin bilgiler veren Şimşek, “Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacaktır. Ayrıca, Fon birçok alanda projelere teknik destek verecektir. Fon, KOBİ'lerin büyümesinde ve altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi birçok alandaki yatırımların artmasında kritik role sahip olacak ve devam eden ekonomik kalkınmaya katkı sunacaktır.” diye konuştu.

Haberin Devamı

“FON’UN YÜKSEK STANDARTLI BİR ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞU OLMASINI AMAÇLIYORUZ”

Şimşek, “İstanbul'un jeopolitik konumu, güçlü girişimcilik ekosistemi ve nitelikli beşeri sermayesi Fon'a büyük katkılar sunacaktır. Biz Fon’un yüksek standartlı bir uluslararası finans kuruluşu olmasını amaçlıyoruz. Fon, organizasyon yapısı, karar alma mekanizmaları, insan kaynakları, risk yönetimi, izleme ve denetleme fonksiyonlarıyla her açıdan uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak faaliyet gösterecektir" şeklinde konuştu.

“MACARİSTAN’IN ÜYE OLMA İSTEĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”

Bakan Şimşek Macaristan’ın Türk Yatırım Fonu’na katılma isteğine ilişkin olarak da, “Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Fon faaliyetlerine başladığında Macaristan'ın üyelik sürecinin tamamlanması önem verdiğimiz gündem maddelerinden biri olacaktır. Türk Yatırım Fonu'nun, çalışma ilkeleri ve etkin işleyiş mekanizmasıyla başarılı işbirliklerine örnek olacağına inancımız tam" dedi.