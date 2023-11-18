Bakan Şimşek: Halkımızın, milletimizin hizmetkarıyız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Batman’ın ulaşım ve altyapısına çok ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıda Batman'ın tüm ulaşım ve altyapı sorunlarını ve birçok projeyi değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman’ın hızla gelişen, nüfusu hızla artan, hızla katma değer üreten bir ilimiz olduğunu, her türlü ulaşım modunda Batman'ın geri kalmayacağını kaydetti.

HALKIMIZIN VE MİLLETİMİZİN HİZMETKÂRIYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 20 yılda her alanda olduğu gibi özellikle de ulaşım altyapısında Batman'ın büyük bir ilerleme sağladığını kaydederek, "Bizim hükümetlerimizin en büyük özelliği hizmet siyaseti yapıyor olmamızdır. Hizmet siyaseti esastır. Çünkü biz halkımızın, milletimizin hizmetkarıyız. Cumhurbaşkanımızın felsefesi bu. Bu çerçevede de önümüzdeki yıllarda yoğun bir şekilde bütün diğer illerimizde olduğu gibi Batman'a da hizmet noktasında büyük bir çaba içerisinde olacağız. Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira. Çok ciddi bir rakam. Sadece ulaşım konularını ağırlıklı olarak konuştuk ama özellikle Batman'ın önemli bir sanayi üssü olması noktasında da çok ciddi proje ve çalışmalar var. Onu ayrı bir dönemde sizlerle paylaşırız ama bugünkü esas konumuz ulaştırma altyapısı” diye konuştu.

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HER ULAŞIM MODUNDA BATMAN GERİ KALMAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da çevre yolundan diğer illere bölünmüş yol çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Gerek Hasankeyf yolu gerek OSB bağlantısı gerekse Diktepe Köprüsü'nün yapılması noktasında gerekli ihaleleri yaptık ve onları yakından takip ediyoruz. Havaalanında bir kargo terminalinin yapılması ile ilgili gündem var, onu inceleyeceğiz. Uçuşların Antalya ve İzmir'e yapılabilirliği ile ilgili talep var, onu operatörler ile görüşerek halletmeye çalışacağız. Demiryolu ile ilgili OSB bağlantıları var, onları da konuşup planlanan yeni OSB'ler, mevcut OSB'lere demiryolu bağlantısını da beraberce çalışacağız. Batman hızla gelişen, nüfusu hızla artan, hızla katma değer üreten bir ilimiz. Biz de her türlü ulaşım modunda Batman'da inşallah geri kalmayacağız” dedi.