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Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor

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#Mehmet Şimşek#S&P#Kredi Notu Görünümü
Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 09:55

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çıkarması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Attığımız adımlar karşılık buluyor" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P Global'in Türkiye'nin notunu artırmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Attığımız adımlar karşılık buluyor." dedi.

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz." mesajı paylaştı.

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Şimşek şöyle devam etti:

"Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız. "

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etti.

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#Mehmet Şimşek#S&P#Kredi Notu Görünümü

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