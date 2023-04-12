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Bakan Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim

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#Murat Kurum#TOKİ#Ödeme
Bakan Kurum açıkladı TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.

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TOKİ'nin belli aralıklarla yaptığı indirim kampanyasına bir yenisi daha eklendi. TOKİ'den konut alanlara büyük avantaj sağlayan erken ödeme indirimi sayesinde vatandaşlar tüm borçlarını ödeyebiliyorlar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.

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Kurum tweetinin detayında kalan borcunu peşin ödeyen konut ya da iş yeri sahibine yüzde 25 indirim olacağını, arsalarda ise yüzde 12,5 oranında indirim yapılacağını belirtti.

Kampanyadan yararlanma şartlarında ise konut ya da iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs 2023'e kadar, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapması yeterli olacak.

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#Murat Kurum#TOKİ#Ödeme

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